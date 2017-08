Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengen: Kiwanis Club spendet 2200 Euro für bedürftige Kinder

Der Kiwanis Club übergibt Scheck in Höhe von 2200 Euro an Pfarrer Gut. Dieser kann diesen Betrag, der aus dem Kinder für Kinder Konzert stammt, an Familien verteilen, die finanziell nicht so gut gestellt sind.

Tiengen – 2200 Euro kann Pfarrer Johannes Gut an Familien verteilen, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Kindern solcher Familien soll das Geld zu Gute kommen. Der Betrag ist der Erlös aus dem sechsten Kinder für Kinder – Kollektenkonzert im Mai in der katholischen Pfarrkirche.

Der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen organisiert alljährlich das Konzert und übergibt jedes Mal die komplette Spendensumme der Besucher nach Ende des Konzerts an den Tiengener Pfarrer zur Weiterverteilung. Erstmals ist dies Pfarrer Johannes Gut, Nachfolger von Pfarrer Peter Seibt. „Konzerte in Kirchen sind eine Chance, dass Menschen in Kontakt mit Kirche kommen, mit der Gemeinschaft der Gläubigen und mit Kirche als Kulturgut“, sagte Pfarrer Johannes Gut bei der Scheckübergabe. Nach seiner Aussage, soll das Geld Kindern in der gesamten Seelsorgeeinheit zu Gute kommen.

Konzertbesuchern dürfte das Kinder für Kinder – Konzert noch gut in Erinnerung sein: Chor und Orchester der Grundschule Küssaburg, das Verbandsjugendorchester Hochrhein und die Murg-Wehrer Band Sameday Records hatten mit ihren Darbietungen viel Freude gemacht. Abgesehen von einer kleinen finanziellen Anerkennung, bereits persönlich durch Mitglieder des Kiwanis-Organisationsteams überbracht, sind alle ohne Gage aufgetreten. Nach Aussage der Organisatoren ist die Resonanz auf die Konzerte und die Rückmeldung der auftretenden Gruppen bislang so positiv, dass an dem bewährten Konzept nicht gerüttelt wird. Das nächste Kinder für Kinder – Konzert hat das Kiwanis – Organisationsteam mit Rainer Illmann an der Spitze, bereits im Blick.

Wenn alles nach Plan läuft, werden am 8. Mai 2018 wieder junge Musizierende hiesiger Schulen sowie ein Stargast in der katholischen Pfarrkirche auftreten und für Kinder, die Unterstützung brauchen können, singen und spielen. Erste Kontakte mit Schulen sind bereits geknüpft. „Wir gehen aktiv auf Schulen zu, sie kön-nen sich aber gern auch selbst bei uns melden“, so Markus Reckermann vom Organisationsteam.

Im Zuge der Kinder für Kinder – Kollektenkonzerte hat der Kiwanis – Club insgesamt bereits rund 15 000 Euro an die Tiengener Pfarrer zur Weiterverteilung übergeben. Vor den Kinder für Kinder – Konzerten organisierte Kiwanis Gospel – Kollektenkonzerte in der Pfarrkirche. In den vergangenen 25 Jahren sind nach Aussage des Clubs, rund 60 000 Euro an die Pfarrgemeinde Tiengen geflossen. Peter Rau vom Kiwanis Club und der damalige Tiengener Pfarrer Georg Lämmle waren die Initiatoren der Konzerte in der Pfarrkirche.

Der Kiwanis Club

Kiwanis ist ein Serviceclub, der sich – wie Rotary und Lions – vor Ort und weltweit sozial engagiert. Der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen setzt sich besonders für das Wohl von Kindern ein. Projekte vor Ort sind neben den Kinder für Kinder – Konzerten unter anderem die Schulranzenaktion, bei der in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Waldshut, Kinder sozial schwacher Familien zur Einschulung einen Schulranzen inklusive Zubehör geschenkt bekommen.