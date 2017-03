Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengen: 22-Jähriger gesteht zwei Vergewaltigungen

Der junge Mann, der im Juli 2013 und im September 2016 in Tiengen jeweils eine junge Frau mit vorgehaltenem Messer vergewaltigte, lässt vor der Jugendkammer des Landgerichts ein weitgehendes Geständnis verlesen. Der 22-Jährige nennt sexuellen Frust und Alkohol als Gründe für Vergewaltigungen.

Waldshut-Tiengen – Der junge Mann, der im Juli 2013 und im September 2016 in Tiengen jeweils eine junge Frau mit vorgehaltenem Messer vergewaltigte, ließ vor der Jugendkammer des Landgerichts ein weitge-hendes Geständnis verlesen. Die beiden Opfer, die zur Tatzeit nach einer Beach-Party im Schwimmbad beziehungsweise nach dem Erntefest 18 und 17 Jahre alt waren, durften unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen.

Nach über drei Jahren war im Herbst 2016 der Vergewaltiger einer jungen Frau rückfällig geworden, bei der zweiten Sexualstraftat festgenommen und dank DNA-Tests auch der Tat von 2013 zugeordnet worden. Seither sitzt der jetzt 22-Jährige in Untersuchungshaft. Der Handwerker aus der Region ist vor der großen Jugendstrafkammer unter dem Vorsitz von Martin Hauser zweimal der Geiselnahme, Körperverletzung und Vergewaltigung, einmal als besonders schwerer Fall, angeklagt. Er hatte die jungen Frauen laut Staatsanwaltschaft jeweils mit dem Messer und mit dem Tod bedroht.

Die Zeugenaussagen der zwei missbrauchten Frauen und Nebenklägerinnen fanden auf Antrag ihrer Anwälte Kuhn und Urs Gronenberg unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Erklärung des Angeklagten zur Person und zu den Vorwürfen musste Verteidiger Claudio Helling, entgegen seinem Antrag, öffentlich verlesen. Das Gericht hielt das Interesse der Öffentlichkeit für wichtiger als den Persönlichkeitsschutz des Angeklagten.

Die Staatsanwältin schilderte in der Anklage zwei Sexualverbrechen mit erheblicher Gewalteinwirkung. Nach der Beach-Party im Tiengener Freibad war der Täter im Juli 2013 nachts um 2 Uhr einer jungen Frau gefolgt, hatte sie in der Badstraße in einen Seitenweg abgedrängt und dabei massiv mit dem Messer bedroht. Etwa eine halbe Stunde lang soll er Geschlechtsverkehr und orale Befriedigung erzwungen, zeitweise das Opfer mit Klebeband geknebelt haben. Die Suche der Polizei nach dem Täter blieb lange ergebnislos. Nach dem Erntefest 2016 verfolgte der 1,85 Meter große Mann dann ebenfalls lang nach Mitternacht eine zierliche Frau im Bereich des Sulzerrings, warf ihr eine Jacke über den Kopf, nötigte sie auf einen abgelegenen Parkplatz und drohte ihr, sie „abzustechen“. Der Forderung nach Sex half er mit einem massiven Schlag ins Gesicht nach, erzwang orale Befriedigung und drang im Intimbereich mit einem Finger ein. Ein Anwohner hörte gegen 2.40 Uhr beim Lüften von draußen einen Dialog, den er anfangs für Liebesgeflüster hielt. Dann hörte er, wie die Äußerungen der Frau abgewürgt wurden und alarmierte die Polizei. Wenige Minuten später tauchte die Bundespolizei auf. Ein Beamter nahm den fliehenden Täter rasch fest. Nach 3 Uhr wurde ein Blutalkoholgehalt von 0,92 Promille gemessen. Der Angeklagte bestätigte in seiner Erklärung den Tatvorwurf weitgehend. In beiden Fällen habe er vorher erheblich Alkohol konsumiert, Gin mit Vodka und Longdrinks im Schwimmbad, Bacardi-Cola 2016 beim Erntefest. Und jeweils sexueller Frust: Im Bad soll ihn ein Mädchen nach längerem Flirt sitzen gelassen haben.

Nach dem Erntefest will er vergeblich versucht haben, per Handy eine Prostituierte anzurufen. Die Gewaltphantasien will der Junge, aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammend, beim Konsum von Pornos entwickelt haben. Für die Taten und gegenüber den Opfern schäme er sich. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

Hohe Haftstrafen

Bei einer Verurteilung wegen Vergewaltigung sieht das Strafgesetzbuch Strafen von einem halben Jahr bis zu fünf Jahren Haft vor. In besonders schweren Fällen gilt beim Einsatz einer Waffe ein Strafrahmen bis zu zehn Jahren. Das Jugendstrafrecht sieht weniger lange Strafen vor. Zum Zeitpunkt der Taten war der Angeklagte 18 und 21 Jahre alt.