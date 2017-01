Waldshut-Tiengen Waldshut-Koblenz: Vom rumpelnden Triebwagen zum modernen Zugverkehr

Manchmal werden Träume war. Die vor 25 Jahren vorgestellte Vision, den rumpelnden Schienenbus zwischen Waldshut und Koblenz/Schweiz durch moderne Züge zu ersetzen, ist heute Realität.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Raumfähre „Spaceshuttle“ musste herhalten, um dem vom Knochenschüttler Schienenbus besorgten grenzüberschreitenden Zugverkehr ein neues Image zu geben. Im Januar vor 25 Jahren präsentierten der damals in Eschbach lebende Markus Hecht und der Koblenzer Bahnhofsvorsteher Alfred Rutishauser für ein Pressefoto das Namensschild „Rhy-Shuttle“. Die Namensgebung war ein verwegener Griff, um die stiefmütterlich behandelte Zugverbindung über die Rheinbrücke zwischen Waldshut und Koblenz/Schweiz auf schnellere Räder zu stellen.

Die Idee zu dieser alemannisch-englischen Wortschöpfung ging auf Markus Hecht zurück, einem promovierten Ingenieur für Verkehrstechnik. Er war damals bei der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur beschäftigt, aber auch ein fachlich versierter Verfechter eines modernen ÖPNV-Angebots auf der Schiene. In dem frisch ins Amt gekommenen neuen Koblenzer Bahnhofsvorsteher fand Hecht einen engagierten Mitstreiter, den mit 45 Stundenkilometern über die Rheinbrücke rumpelnden roten DB-Schienenbus durch moderne Züge zu ersetzen. Der zwischen 1950 und 1971 gebauten Triebwagen mit lärmendem Dieselmotor waren längst zu einer Art Museumsstück für Eisenbahnnostalgiker geworden. Auch der Werbe- und Förderungskreis glaubte an die Zukunft dieser Zugverbindung, die trotz des komfortfreien Schienenbusses für eine wachsende Zahl Schweizer Kunden des Waldshuter Einzelhandels eine Alternative zum Auto wurde.

Heute ist Hecht Professor und Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge am Institut für Land- und Seeverkehr an der TU Berlin, die damals von ihm mit dem Begriff „Rhy-Shuttle“ angestrebte Elektrifizierung wurde verwirklicht. Auf der Strecke verkehren die vor 25 Jahren erträumten modernen Züge einer SBB-Tochter, die alle halbe Stunde die Verbindung mit den Schweizer Bahnhöfen Baden oder Winterthur herstellen. Sie befördern vor allem deutsche Grenzgänger in die Schweiz und Schweizer Einkäufer nach Waldshut. Im alten Rhy-Schüttler hätten sie alle keinen Platz mehr.