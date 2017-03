vor 43 Minuten Sonja Hoffmann Waldshut Waldshut: Beim Wettbewerb um den Deutschen Gründerpreis sind wieder Geistesblitze gefragt

97 Schüler aus dem Landkreis nehmen in diesem Jahr am Deutschen Gründerpreis teil. Die Teilnehmer stellen ihre Ideen für ein eigenes Unternehmen vor. Bei der Auftaktveranstaltung in der Sparkasse Waldshut wurde über den Spielablauf informiert.

