Waldshut-Tiengen Waffel oder Becher

Diese vermeintlich einfache Frage kann im Eiscafé für reichlich Unmut in der Warteschlange sorgen. Eine Glosse von Lukas Schäfer.

Im Frühling verspüren viele Menschen wieder Lust auf ein leckeres Eis. In Waldshut werden die Menschen gleich mit mehreren ausgezeichneten Eisdielen verwöhnt. Besonders in der Mittagspause ist ein Eis auf die Hand ein willkommenes Dessert. Der schnelle Zwischenstopp in der Eisdiele will jedoch zeitlich gut geplant sein, denn bei manchen Kunden kann die Auswahl etwas länger dauern. Grund für die Verzögerung ist hierbei nicht die Wahl der Eissorte, sondern die völlig überraschende Gegenfrage, ob das Eis in der Waffel oder im Becher gewünscht wird.

Im Grunde hat der Kunde also die überaus schwierige Entscheidung zu treffen, ob er sein Eis lieber schlecken oder löffeln möchte. Laut Umfragen genießen die meisten Deutschen ihr Eis lieber aus der Waffel. Diese Statistik lässt vermuten, dass sich jeder Konsument der italienischen Spezialität schon einmal mit der Frage beschäftigt haben muss. Und dennoch fällt die Entscheidung manchen Menschen schwerer als die Wahl der Sonnenbrille. Doch ärgern Sie sich nicht über unentschlossene Kunden in der Eisdiele. Es gibt da nämlich noch die zweite Frage, mit der Sie eventuell völlig überraschend konfrontiert werden: Zum Hieressen oder zum Mitnehmen?lukas.schaefer@suedkurier.de