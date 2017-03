Waldshut-Tiengen Vortrag über die Tiengener NS-Zeit führt zu reger Diskussion

Der Soziologie und Politikwissenschaftler Christoph Kopke referiert im Rathaus in Tiengen über ein dunkles Kapitel der Stadt. Das Wirken des früheren NS-Bürgermeisters Wilhelm Gutmann war dabei das zentrale Thema, das zu Gesprächsstoff unter Gästen und Referenten führte.

Tiengen – Gespannte Erwartung herrschte beim Vortragsabend im voll besetzten Saal des Tiengener Rathauses. Es ging um Wilhelm Gutmann, der von 1935 bis 1945, während der Zeit des Nationalsozialismus, Bürgermeister in Tiengen war. Referent war Christoph Kopke, Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Als einer der Autoren der Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“ lieferte er einen fast lückenlosen Bericht über die Tätigkeit Gutmanns in der Nachkriegszeit. Allerdings entsprach das nicht ganz den Erwartungen des Publikums. Ein Zuhörer reklamierte: „Ich bin enttäuscht, ich hätte gerne mehr über die Zeit Gutmanns als Bürgermeister in Tiengen erfahren, deswegen bin ich hierhergekommen.“

Denn angekündigt war, dass in dem Vortrag auch wichtige Ereignisse aus der Tiengener Amtszeit Gutmanns präsentiert würden. Eine Lücke, die aber weitgehend vom Stadtarchivar Ingo Donnhauser geschlossen wurde, der einen Einführungsvortrag hielt. Kulturamtsleiter Hartmut Schölch meinte zur Begrüßung: „Ich bin überzeugt, dass am heutigen Abend hier 95 Prozent der historischen Kompetenz Tiengens versammelt ist.“ Der Verleger der Buchreihe, Wolfgang Proske aus Kelheim erklärte: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auf lokaler Ebene lokal Belasteten auf die Spur zu kommen.“ Donnhauser fragte: „Macht das noch Sinn? Soll man die alten Geschichten nicht endlich ruhen lassen?“ Seine Antwort: „Unsere Geschichte sollte nicht in Vergessenheit geraten, und die NS-Zeit ist Teil unserer Historie.“ Als beispielhaft nannte er das Wirken des „Freundeskreis jüdisches Leben in Tiengen“ und seine Aktionen „Gegen das Vergessen“.

Er schilderte Gutmann als schillernde, umtriebige Persönlichkeit, die auf vielen Registern spielen konnte. Einerseits habe Tiengen während seiner Amtszeit einen enormen Aufschwung erlebt. Aus Arbeitslosen wurden Arbeitnehmer, die Stadt wurde herausgeputzt, neue Wohngebiete erschlossen und ein Schwimmbad gebaut.

Auf der anderen Seite nahm die Judenverfolgung zu, die im Brand der Synagoge und in der Zerstörung des jüdischen Friedhofes gipfelte. „War Tiengen eine Nazi-Hochburg?“ fragte Donnhauser. Das müsse eigentlich bejaht werden, wenn man die damaligen Wahlergebnisse anschaut, urteilte er. Zugleich hatte Tiengen den Ruf einer Judenstadt, was zu einer weiteren Verhärtung der Fronten führte. So wurde den Juden der Eintritt ins Schwimmbad verwehrt und Lehrer in Uniformen schikanierten jüdische Kinder.

Kopke befasste sich mit der Nachkriegskarriere Gutmanns als Vorsitzender der NPD Baden-Württembergs und als Landtagsabgeordneter. Doch schließlich habe ihn seine Vergangenheit eingeholt. Seine Rechtfertigungsversuche erwiesen sich als Bumerang. Zeugnisse seiner Denkweise sind die Tiengener Ortssatzung von 1935 und in die Tafeln, die Gutmann in der ehemaligen Judengasse (heute Turmgasse) anbringen ließ und die heute im Tiengener Schloss, in der Judenstube des Heimatmuseums, ausgestellt sind.