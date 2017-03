Waldshut-Tiengen Vorplatz als letzte Baustelle: Gemeinderat diskutiert Zeitplan der Stadthallen-Sanierung

Die Arbeiten an der Stadthalle in Waldshut schreiten voran. 96 Prozent der Aufträge für das 22-Millionen-Projekt sind vergeben. Entscheidung über Vorplatz soll noch vor der Sommerpause fallen.

Waldshut-Tiengen – Die Konturen der neuen Waldshuter Stadthalle sind bereits gut sichtbar. Weniger sichtbar ist derzeit, was sich im Inneren des 22-Millionen-Projekts abspielt. Hierüber, den weiteren Zeitplan, den Kostenrahmen und insbesondere, wie und wann über die Außenanlagen beraten und entschieden werden soll, informierte Tiefbauamtsleiter Theo Merz die Mitglieder des Gemeinderats in jüngster Sitzung.

Nicht sichtbar liefen derzeit Putz- und Estricharbeiten. Sobald diese abgeschlossen seien, so Merz, ginge es an den Innenausbau. Demzufolge sei das Bauende für den Saunabereich im ersten Quartal 2018 geplant. Gegen Ende des zweiten Quartals im kommenden Jahr solle das Hallenbad fertiggestellt sein. Das Bauende für die Stadthalle terminiert Theo Merz aktuell für Anfang des dritten Quartals 2018. Bislang seien 96 Prozent aller Aufträge vergeben. Noch offen sei die Ausstattung der Halle. Aktuell geht das Bauamt von Gesamtkosten von 22,35 Millionen Euro aus. Dies sei eine Kostensteigerung der ursprünglichen Planung (April 2014) von 1,8 Millionen Euro.

Noch völlig offen ist die Frage, wie einmal der Vorplatz vor der Waldshuter Stadthalle aussehen könnte oder soll. Erste Planskizzen wurden letztmals im Januar 2016 im Stadtentwicklungsausschuss beraten. Jetzt möchte Tiefbauamtsleiter Theo Merz, er hat seit einigen Wochen die Verantwortung für die Stadthallenplanung inne, Gas geben. Denn, so Merz: "Damit alles passend fertig wird, muss gut terminiert werden." Geht es nach ihm, soll der Gemeinderat noch vor der Sommerpause den Plan für die Vorplatz-Gestaltung verabschieden. Die Vergabe der Arbeiten könnte dann im Dezember erfolgen, die Bauausführung von Februar bis Juli 2018.

Neben konkreten Plänen für den Vorplatz geht es auch um die Finanzierung des Vorhabens. Theo Merz rechnet mit Gesamtkosten von einer Million Euro. Die Frage von Grünen-Stadträtin Petra Thyen nach möglichen Zuschüssen bejahte der Tiefbauamtsleiter. Zwar komme die Stadthallensanierung an sich nicht in den Genuss von Fördermitteln. Für den Vorplatz sei dies jedoch möglich, da die Stadthalle im Sanierungsgebiet "Innenstadt Waldshut" liege. Konkret hofft Merz auf einen staatlichen Zuschuss aus dem Sanierungsprogramm in Höhe von 150 000 Euro. SPD-Stadträtin Sylvia Döbele wollte wissen, ob es für die Stadthalle, da diese auch als Sporthalle genutzt werde, Mittel aus der Sportförderung gebe. Dies verneinte Merz. CDU-Stadträtin Rita Mosel ermahnte Verwaltung und Gemeinderat, aufs Tempo zu drücken. Rita Mosel: "Sonst ist die Stadthalle fertig und wir haben keinen Vorplatz."