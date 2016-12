Vor 30 Jahren: Rathaus-Panne machte Verkehrssünder in Gurtweil öffentlich

Hunderte von Verkehrssünder-Namen flatterten vor 30 Jahren an einem Straßenrand in Gurtweil umher. Die EDV-Bögen waren durch eine Panne beim Rathaus-Umzug an die Öffentlichkeit gelangt.

Es bleibt eine diskrete Angelegenheit zwischen Bußgeldbehörde und Bußgeldempfänger, wenn beim Falschparker der Strafzettel an der Scheibe pappt oder dem geblitzten Schnellfahrer ins Haus flattert. Öffentlich an den Pranger gestellt dagegen sahen sich Anfang Januar 1987 im Kreis Waldshut Hunderte von Autofahrern mit Bußgeldbescheiden. Einer von ihnen, Vater von fünf bußgelderfahrenen Söhnen, fand die Sache sogar „kriminell“. Was war passiert?

An einem verschneiten Januarmorgen vor 30 Jahren fand ein Autofahrer am Straßenrand bei Gurtweil üppig verstreute EDV-Listen. Der Zufallsfund entpuppte sich als eine Aufstellung Hunderter Bußgeldsünder aus dem Jahre 1981 mit Namen, Adressen und dem Vermerk, ob die Personen gezahlt hatten oder ob Mahn- und Vollstreckungsverfahren eingeleitet wurden. Die brisanten Papiere stammten aus dem Waldshuter Rathaus. Dort herrschte nach dem Bekanntwerden der Datenschutzverletzung helle Aufregung. Der Hauptamtsleiter sprach von einem „Versehen“, entstanden beim Umzug in das neue Nebengebäude in der Wallstraße. Statt im Reißwolf zu enden, wie strikt angeordnet, seien die Listen zunächst in einem Schrank gelandet, von dort in Umzugskisten und schließlich auf der offenen Ladefläche eines städtischen Lastwagens mit dem Ziel der damaligen Mülldeponie Tiengen. Auf der Fahrt wurden sie dann offenbar vom Winde verweht.

Der 58-Jährige aus Eggingen, vom Finder der Listen informiert, fühlte sich besonders betroffen, weil er seit 30 Jahren Auto fährt, ohne mit dem Gesetz in Konflikt gekommen zu sein. In die Bußgeldlisten gelangte er, weil die von seinen fünf Söhnen benutzten Autos alle auf ihn zugelassen waren, also er für die Sünden der Söhne aktenkundig wurde. Auch eine 38-Jährige aus Tiengen wollte ihren Namen nicht öffentlich herumgereicht sehen, denn die Liste ihrer in Waldshut erhaltenen Strafzettel war ungewöhnlich lang.

Bereits eine Stunde nach dem Fund sammelten Stadtarbeiter die verlorenen Listen wieder ein. Ob sie komplett waren oder der eine oder andere Namenbogen doch noch durch private Hände ging, blieb offen.