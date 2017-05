Waldshut-Tiengen Vor 25 Jahren: Fernsehshow in der Waldshuter Kaiserstraße

500 Besucher drängten sich in der Waldshuter Kaiserstraße, als im Mai vor 25 Jahren die Kameras zur Aufzeichnung der TV-Show “Drei in einem Boot“ liefen. Das Moderatoren-Duo Siggi Harreis und Arnim Töpel präsentierte die lokalen Traditions-Akteure.

Von frühabendlicher Sonne überstrahlt war die Waldshuter Kaiserstraße am 7. Mai vor fünfundzwanzig Jahren. Mit Applaus begrüßten 500 Zuschauer das Moderatoren-Duo Siggi Harreis und Arnim Töpel. Punkt 18 Uhr begannen die Fernsehkameras zur Aufzeichnung der TV-Show “Drei in einem Boot“ zu laufen, die am 1. Juli in S 3 ausgestrahlt wurde.

„Lachen Sie mal, so ernst ist Ihre Musik ja nun auch wieder nicht“, machte die resolute Siggi Harreis den Musikern der Waldshuter Feuerwehrkapelle St. Florian Mut für den Auftritt in der Show, die schöne Bilder der Hochrheinlandschaft und Besonderheiten der hier lebenden Menschen im Fokus hatte. Mittendrin natürlich die Tradition mit Waldshuter Männle, Junggesellenschaft und Geschichtsverein, mit den das Alphornblasen nach Deutschland importierenden Maiers aus Hohentengen, dem Mundart-Rezitator Klaus Meier aus Gurtweil und den, wenn auch noch gar nicht so traditionellen, Guggenmusikern Waldstadtfäger. Sie alle spielten ihren Part – und lauschten zwischendurch dem eingedeutschten Griechen Costa Cordalis samt Tochter und der blonden "Cindy" (ohne Bert). Und in den Playback-Pausen der Schlagerinterpreten zwängte sich Moderator Arnim Töpel mit Mikrofon für kurze Publikumsgespräche durch die Zuschauerreihen.

Die Aufzeichnung vom Mai wurde Wochen später ausgestrahlt. Gemäß der Philosophie der Sendereihe dominierten die schönen Bilder, von denen man nach dem Urlaub schwärmt. Fürs TV-Publikum gab es eine Reise nach Hohentengen zu gewinnen, und da machten sich Aufnahmen von einem üppig vor sich hin grünenden Rheinufer besser als ein Schwenk auf die über das Dorf hinweglärmenden Düsenjets im Landeanflug auf Zürich. Zumal es die schönen Seiten ja wirklich gibt.

Ein Schmankerl bot die Sendung mit der zwei Wochen später aufgezeichneten Hochzeit eines Mitglieds der Junggesellenschaft, deren Brauchtum es so nur in Waldshut gibt. Es war Zufall, dass sich Peter Kaiser und Susanne Völk terminlich so passend das Ja-Wort gaben, dass es perfekt in die Show-Folge aus Waldshut passte.