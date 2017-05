Waldshut-Tiengen Vor 20 Jahren Streit um Hubschrauberplatz des Waldshuter Spitals

In einem Rechtsstreit um seinen Landeplatz für Rettungshubschrauber setzte sich vor 20 Jahren das Waldshuter Krankenhaus gegen das Regierungspräsidium Freiburg durch. Die Behörde hatte beanstandet, das Aufsetzfeld sei zu knapp bemessen und nicht sicher genug.

Wo landet der eigentlich? Das fragt sich der fremde Besucher von Waldshut verblüfft, wenn er vor dem Unteren Tor zufällig eines zwischen Hauswänden herabsinkenden Helikopters ansichtig wird. Denn der Landeplatz für die das Waldshuter Spital anfliegenden Rettungshubschrauber ist nur ein schmales Handtuch, eingerahmt von drei Gebäuden.

Hier stand einst der alte Ostbau des Spitals, der, sage und schreibe, noch Zwölfbettzimmer enthielt. Er wurde 1986 abgerissen und an seiner Stelle der Heli-Landeplatz eingerichtet. Bis dahin waren die noch selten angeforderten Helis auf dem Chilbiplatz gelandet. Doch die Freude über den neuen Landeplatz währte nur kurz – nach Ansicht des Regierungspräsidiums Freiburg erfüllte er nicht die Flugsicherheitsrichtlinien. Also forderte es vom Spitalfonds, dem Betreiber des Krankenhauses, den Bau einer größeren Landeplattform. Pläne dafür wurden gemacht, doch schlussendlich als zu teuer und unverhältnismäßig verworfen. Nach diesem Hin und Her platzte dem Präsidium schließlich der Kragen. Im September 1995 untersagte es den Flugbetrieb. Wogegen Spitalfonds-Vorsitzender OB Martin Albers klagte – und vor dem Verwaltungsgericht 1997 Recht bekam. Im Mai vor zwanzig Jahren wurde das Urteil veröffentlicht. Sein Tenor: Das Anfliegen des Platzes ist nicht so riskant, als dass man für Rettungsflüge darauf verzichten müsste. In der Urteilsbegründung wies das Gericht darauf hin, "dass offensichtlich seit Einrichtung des Landeplatzes 1986 keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Probleme im An- und Abflugverkehr aufgetreten sind". Nach dem Gutachten eines Ingenieurbüros für Flughafenbau gebe es überdies beim Krankenhaus keine optimalen Alternativstandorte zum jetzigen Platz.

Das Regierungspräsidium entschied salomonisch, keine Berufung einzulegen. Seither wird der Heli-Landeplatz geduldet, der im Schnitt täglich einmal angeflogen wird. Das Thema Neubau aber bleibt. Im Internet ist in der vom Spitalfonds geschilderten "Geschichte des Spitals" dieser letzte Satz zu finden: "Ausblick: Perspektivisch ein neuer Hubschrauberlandeplatz."