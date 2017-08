Tiengen Vollsperrung in Tiengen: So kommen Sie die nächsten Wochen durch Tiengen

Vollsperrung in Tiengen: So kommen Sie die nächsten Wochen durch Tiengen

Wegen Belagsarbeiten muss die Bundesstraße (L 159) in Tiengen zwischen Sonntag, 20. August, und Donnerstag, 7. September, in zwei Etappen voll gesperrt werden. Dafür wird der Straßenverkehr einschließlich des Busverkehrs in dieser Zeit umgeleitet.