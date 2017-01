Wohl etwas mehr als 1000 Gäste waren der Einladung der Stadtverwaltung zum Neujahrsempfang gefolgt. Die Tiengener Stadthalle war bereits kurz nach Saalöffnung gut gefüllt.

Start ins Jahr 2017: Der Neujahrsempfang der Stadt Waldshut-Tiengen wirkte gestern Abend sprichwörtlich wie ein Magnet auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Mehr als 1000 Gäste hatten sich angemeldet – und bei einem Blick in die Halle wurde schnell klar, alle schienen auch gekommen zu sein. Das Interesse war so groß, dass die Garderobe im Foyer der Stadthalle nicht alle Mäntel und Winterjacken aufnehmen konnte.



Oberbürgermeister Philipp Frank hatte seinen zweiten Neujahrsempfang unter das Motto "Menschen, Macher, Möglichkeiten" gestellt und somit Menschen auf die Bühne geholt, die in der Stadt leben, sich in und für sie engagieren.



Höhepunkt des Abends, über den wir noch ausführlich berichten werden, war die erstmalige Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Waldshut-Tiengen.



Neben Bürgern der Doppelstadt waren auch wieder Bürgermeister aus den Nachbargemeinden, die hiesigen Abgeordneten des Bundes- und Landtages sowie Gemeindeammänner aus der Schweiz unter den Gästen.