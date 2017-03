Waldshut Voller Einsatz: Stadtputzede mit rund 100 Helfern

Weniger Abfall als bei früheren Putzaktionen. Ehrenamtliche kommen überwiegend aus Vereinen. OB Frank zufrieden mit Resonanz

Waldshut (mae) Bei der diesjährigen Aktion Stadtputzede in Waldshut am vergangenen Samstagmorgen lief für die Veranstalter, die Stadtverwaltung Waldshut, alles wie am Schnürchen. Dies machte auch die Vororganisation aus. Schneller als erwartet waren die 100 freiwilligen Helfer und Helferinnen mit dem Säubern der Innenstadt fertig.

Begonnen hat die Aktion am Samstagmorrgen um 9 Uhr mit dem Treffen vor dem Rathaus in der Kaiserstraße. Dort wurden große Besen, Müllsäcke, Abfallklemmzangen, Putzeimer und Arbeitshandschuhe an die Freiwilligen verteilt. Oberbürgermeister Philipp Frank hielt ein kurze Ansprache zu den freiwilligen Helfern und dankte für deren Kommen. Frank: "Dies ist auch ein Beispielt für die Mitmachstadt." Dann verteilten sich die verschiedenen Mannschaften in der Waldshuter Innenstadt, um den Abfall zu sammeln.

"Es gab 70 Anmeldungen, da wir gezielt Vereine und Gewerbetreibende per Rundbrief angeschrieben haben. Jetzt sind noch neue Personen dazugekommen, so sind es insgesamt 100 Helfer", erklärt Jürgen Wiener als Organisator von der Stadtverwaltung. "Wir haben Bereiche zum Säubern eingeteilt, wo der städtische Putzdienst nicht so oft hinkommt."

Die freiwilligen Helfer und Helferinnen kamen von etlichen Vereinen wie den Pfadfindern in Waldshut und Pfullendorf, der Kantorei Hochrhein, der Jungesellenschaft 1468 Waldshut, von der Feuerwehr, vom Ski-Club Waldshut, vom Verein Alt Waldshut, vom Karate-Club, der Stadtmusik, der Moslem-Gemeinde, vom italienischen Verein Acia, und vom Wassersportverein. Ebenfalls mit dabei waren Mitglieder des Vereins Pro Freibad, die den Parkplatz beim Freibad Waldshut säuberten. Verteilt waren die Ehrenamtlichen nicht nur in der Innenstadt, im Stadtpark, am Viehmarktplatz und im Ziegelfeld, sondern auch am Rhein.