Waldshut-Tiengen Vollbrand in der Nähe des Vitibucks: Feuerwehr in Tiengen im Einsatz

Vollbrand in der Nähe des Vitibucks: Feuerwehr in Tiengen im Einsatz

Vom Dachgeschoss eines Hauses in der Tiengener Straße "Im Klingnauer" steigt derzeit eine große Rauchsäule auf. Verletzte gibt es laut Auskunft der Polizei nicht. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz.

Der Polizei und Feuerwehr wurde gegen 11.20 Uhr ein Gebäudevollbrand in Tiengen gemeldet. Wie die Polizei informiert, musste die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in der Tiengener Straße "Im Klingnauer" in der Nähe des Vitibuck-Turms ausrücken. Das Haus soll derzeit nur teilweise bewohnt sein. Die Bewohner der Einliegerwohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Laut Auskunft der Polizei gibt es keine Verletzten.

Das Feuer brach im Dachgeschoss des Hauses aus, dessen Obergeschoss derzeit umgebaut wird. Wie Ralf Rieple von der Freiwilligen Freuerwehr Waldshut-Tiengen bestätigt, ist die Brandursache derzeit noch völlig unklar. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Waldshut-Tiengen und Lauchringen waren im Einsatz. Mit der Drehleiter und Atemschutzträgern musste das Dach teilweise geöffnet werden.



Ein Leserreporter-Bild zeigt, wie starker Rauch von dem Gebäude aufsteigt. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz.