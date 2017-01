Waldshut-Tiengen Volksbank Hochrhein bereit für Zukunft

Geldinstitut erwirtschaftet 2016 etwas weniger Gewinn. Starkes Plus im Kreditgeschäft. Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) stellen Volksbank Hochrhein vor Herausforderungen. Filialen Gurtweil und Ühlingen schließen zum 1. April 2017.

Waldshut-Tiengen – Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank stellt nach wie vor die größte Herausforderung für die Volksbank Hochrhein dar. Gleichwohl umschiffte die Bank diese Herausforderung mit nur leichten Einbußen im Vergleich zum Vorjahr. So ging das Ergebnis vor Steuern von 9,2 Millionen Euro auf 8,2 Millionen Euro zurück. Im Kreditgeschäft gab es ein kräftiges Wachstum. Vorstandschef Joachim Mei: „Wir sind mit dem Jahr 2016 durchaus zufrieden.“ Deshalb soll – vorausgesetzt der Aufsichtsrat stimmt zu – wieder eine Dividende von sechs Prozent gezahlt werden. Negativzinsen für den klassischen Volksbank-Kunden seien aktuell nicht in Sicht.

Das Jahr 2017 steht neben den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen im Zeichen einer veränderten Kundenansprache. Vorstandsvorsitzender Joachim Mei: „Wir haben uns in den vergangenen eineinhalb Jahren intensiv mit der Zukunft beschäftigt.“ Daraus resultiert eine neue Vertriebsstrukutur, die den Bedürfnissen und den Nachfragegewohnheiten der Kunden Rechnung tragen soll. Joachim Mei: „Wir gehen dorthin, wo uns die Kunden erwarten.“ Dies sei inzwischen aber längst nicht mehr nur die klassische Filiale. Dies sei auch ein Grund dafür, dass zum 1. April die Filialen Gurtweil und Ühlingen geschlossen werden. Die Zahl der Mitarbeiter bleibe konstant bei 260, so Klaus-Dieter Ritz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Neben der Reduzierung der bisherigen 17 auf dann 15 Standorte, werden auch die Schalteröffnungszeiten „auf den individuellen Bedarf vor Ort“ angepasst. Konkret bedeutet dies, dass es künftig in jeder Geschäftsstelle eine Mittagspause gibt. Im Gegenzug soll die Qualität der Beratung ausgebaut und gesteigert werden, so Vorstand Thomas Bommer. So werde die Zahl der Berater auf rund 100 steigen. Außerdem können Kunden wochentags von 8 bis 20 Uhr ihre üblichen Bankgeschäfte telefonisch erledigen. Zudem sollen vier Kompetenz-Center (Waldshut, Tiengen, Jestetten, Birkendorf) geschaffen werden, um dort dezentral besser beraten zu können. Auch werde das digitale Leistungsangebot ausgebaut. Damit einher gehe auch eine so genannte Prozess-Optimierung. Bommer: „Rund 150 Dienstleistungsangebote werden so verändert, dass sie für unsere Kunden schneller verfügbar sind.“

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Trotz der Niedrigzinspolitik der EZB sind die Vorstände der der Volksbank Hochrhein zufrieden mit 2016. Klaus-Dieter Ritz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender: „2016 ist letztlich gut gelaufen.“ Hier die von ihm präsentierten Zahlen: