Tiengen Volkmar Staub und Florian Schroeder starten kabarettistisch ins Jahr

Die Kabarettisten Volkmar Staub und Florian Schroeder bieten ihren kabarettistischen Jahresrückblick am 20. Januar in Tiengen dar.

Zum kabarettistischen Jahresrückblick unter dem Titel "Zugabe" lädt das Kulturamt Waldshut-Tiengen ein. Volkmar Staub und Florian Schroeder treten am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Tiengen auf. In der Ankündigung heißt es: „Damit der Wechsel gelingt, muss zunächst die Vergangenheit bewältigt werden. Und so ziehen die Kabarettisten Volkmar Staub und Florian Schroeder die Couch aus und nehmen den Patienten ‚Deutschland im Jahr 2016’ gründlich unter die Zeit-Lupe." Eintritt: 19 Euro (Schüler/Studenten 14 Euro). Vorverkauf in der Tourist-Info Waldshut und in der Buchhandlung Kögel Tiengen sowie im Internet (www.waldshut-tiengen.de).