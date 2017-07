Tiengen Vier Seiten mit intimen Fragen: Warum Blutspender in Tiengen Verständnis dafür haben

Der vierseitige Fragebogen ist Pflicht bei jeder einzelnen Blutspende. Gefragt wird etwa, ob ein Spender in den vergangenen vier Monaten in Haft saß. Auch das Liebesleben wird thematisiert. Hintergrund der Fragen ist die Sicherheit des Empfängers.

Mehr als 5500 Blutspenden wurden im vergangenen Jahr im Gebiet des DRK-Kreisverbands Waldshut abgegeben – seit einiger Zeit müssen Spender davor sprichwörtlich die Hosen runter lassen. Vier DinA4-Seiten gilt es vor der ärztlichen Untersuchung und der eigentlichen Blutspende auszufüllen. Und dabei sind auch intimste Fragen zu beantworten: „Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr, für den Sie Geld oder andere Leistungen bezahlt haben?“, „Haben Sie schon einmal Geld oder andere Leistungen für Sexualverkehr erhalten?“ oder „Waren Sie innerhalb der letzten vier Monate in Haft?“ heißt es dort beispielsweise.

„Die Fragen sind unbedingt notwendig, um die Untersuchung durch den Arzt zu unterstützen“, betont Manfred Krause, Vorsitzender des DRK-Ortsverbands Tiengen. Seit einem Jahr ist der bundesweit einheitliche 30 Fragen umfassende Bogen, der von der Bundesärztekammer und dem Paul-Ehrlich-Institut erstellt wurde, im Einsatz. „Neue Themen sind dabei nicht hinzugekommen. Die Fragen werden nur präziser gestellt“, erklärt Stefanie Fritzsche, Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes in Baden-Württemberg und Hessen. In diesem Zuständigkeitsgebiet gibt es im Monat durchschnittlich 50 000 Spender, nur sehr vereinzelt gebe es negative Rückmeldungen. „Das macht etwa zehn im Monat aus“, sagt sie. Auch in Tiengen seien keine Probleme wegen der intimen Fragen bekannt. „Wir haben in Tiengen noch keinen Spender gehabt, der seine Spende wegen der Fragen abgelehnt hat“, sagt Manfred Krause, der selbst schon mehr als 100 Mal Blut gespendet hat. Er selbst finde es unproblematisch, die Fragen zu beantworten, schließlich diene das der Sicherheit des Empfängers.

Dieser Meinung ist auch Simone Baumann, Blutspenderin aus Gurtweil. Rund 20 Spenden hat sie bislang abgegeben, auch bei der jüngsten Spendenaktion in Tiengen war sie dabei. „Ich finde solche Fragen wichtig, da sie der Sicherheit dienen. Zumal ja nur der Arzt die Antworten zu sehen bekommt und zu dem sollte man doch ohnehin immer ehrlich sein“, sagt die 29-Jährige.

Fragen über das Sexualverhalten, den allgemeinen Gesundheitszustand, frisch gestochene Tätowierungen oder Auslandsaufenthalte sind nötig, da einige Infektionen erst nach einem gewissen Zeitfenster festzustellen sind. „Erste Studien zeigen, dass akute Erkrankungen und Risiken deutlich besser erkannt werden als mit den bisher üblichen Fragebogen“, erläutert Pressesprecherin Stefanie Fritzsche.

„Wenn jemand einen Grund sucht, nicht zur Blutspende zu gehen, findet er einen Grund“, sagt Manfred Krause. Sei es das Wetter, Urlaub oder der Fragebogen. Dabei seien Blutspenden so wichtig wie eh und je. Während Blutkonserven früher vor allem für Unfallopfer benötigt wurden, steht heute die Krebstherapie an erster Stelle. 151 Spender kamen zuletzt zum Termin im Tiengener Klettgau-Gymnasium, darunter 15 Erstspender.