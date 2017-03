Waldshut-Tiengen Viele öffentliche Internetzugänge

Besonders in den Fußgängerzonen von Waldshut-Tiengen sind viele öffentliche Internetzugänge vorhanden. Teilweise sind die Server durch die hohe Nachfrage überlastet. Nachwuchsredakteur Lukas Schäfer hat die besten Hotspot getestet.

Waldshut-Tiengen – Die Menschen in Waldshut und Tiengen können sich über eine gute Verbreitung an öffentlichen Internetzugängen in der Doppelstadt freuen. Mehr als 30 Hotspots ermöglichen ohne langes Suchen einen schnellen Internetzugang. Doch nicht alle Hotspots sind ohne vorherige Registrierung nutzbar. Um einen besseren Überblick über die vorhandenen Internetzugänge zu geben, hat Nachwuchsredakteur Lukas Schäfer die besten Hotspots getestet.

Besonders groß ist das Angebot freier Netzwerke in der Fußgängerzone von Waldshut. Die Internetverbindung wird durch das Rathaus ermöglicht. Das beteiligt sich an der Idee des Vereins Freifunk Dreiländereck, der sich für die Verbreitung öffentlicher Hotspots am Hochrhein engagiert. Dadurch können sich Nutzer kostenlos und ohne Registrierung mit dem Internet verbinden: „Die öffentliche Internetverbreitung gestaltet sich in Waldshut -Tiengen einfach, da in der geraden Fußgängerzone für ein flächendeckendes Netzwerk weniger Standorte benötigt werden als in anderen Städten“, erklärt Rüdiger Lorenz von den Freifunkern. Auch das Bürgerbüro und die Touristinfo verfügen über einen Freifunker-Hotspot. Dadurch wird ein schneller und starker Internetempfang ermöglicht, der von der Kaiserstraße bis zum Wallgraben reicht. „Das Netzwerk der Freifunker ist für uns eine ideale Lösung, da wir so nur die Hardware und die Einrichtung der Hotspots übernehmen“, betont Gerhard Albicker, zuständig für die Datenverarbeitung bei der Stadt. Das Kornhaus und das Spital bieten ebenfalls ein Netzwerk des Vereins an, jedoch klappte am Krankenhaus die Verbindung in unserem Test erst nach längerer Suche. Zusätzlich locken Geschäfte und Gaststätten ihre Kunden mit freiem Internet.

Am Unteren Tor ist zusätzlich ein Telekom-Hotspot für Kunden eingerichtet. Bei einer Registrierung mit den persönlichen Daten können jedoch auch andere Nutzer das Wlan nutzen.

Außerhalb der Fußgängerzone bietet das Café Küpfer in der Friedrichstraße einen kostenlosen Internetzugang an. Die Registrierung funktioniert problemlos, ist aber abhängig von der jeweiligen Nutzer-anzahl. Am Bahnhof und auf dem Lidl-Parkplatz befinden sich weitere Telekom-Hotspots. Die übrigen freien Netzwerke in Waldshut verteilen sich im gesamten Stadtgebiet und sind ohne Ortskenntnisse schwer auffindbar. Beispielsweise bieten die Kartbahn im Auweg und das DRK einen kostenlosen Hotspot der Freifunker an.

Auch in Tiengen verfügt das Rathaus über ein Netzwerk der Freifunker. Der Citymarkt hat erst kürzlich einen Hotspot des Vereins installiert. Das Jugendzentrum und die Feuerwehr bieten ebenfalls ein Netzwerk der Freifunker an. Auf dem Marktplatz und in der Hauptstraße sind zwei Telekom-Hotspots eingerichtet. Hier war eine Verbindung jedoch erst nach mehreren Versuchen erfolgreich. Besonders häufig wird das freie Netzwerk der Firma APM in der Industriestraße genutzt. Im gesamten Umfeld des Gebäudes ist eine kostenlose Verbindung möglich, jedoch ist der Empfang auch hier abhängig von der jeweiligen Nutzeranzahl.

Das Industriegebiet in Tiengen ist ein ausgezeichneter Standpunkt, um sich mit dem Internet zu verbinden. Dort bieten der Baubetriebshof und die Feuerwehr einen Hotspot der Freifunker an. Der Empfang reicht bis auf die Straße und ermöglicht schnelles Surfen.

Rüdiger Lorenz freut sich, wie die freien Netzwerke der Freifunker angenommen werden: „Wir bekommen aus Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen positive Rückmeldungen bezüglich unserer Hotspots.“ In beiden Städten seien die Fußgängerzonen flächendeckend mit freien Internetzugängen ausgestattet. Allerdings bereite das kostenlose Netzwerk laut Gerhard Albicker in Waldshut auch gewisse Probleme: „Unsere Server sind durch die hohe Nachfrage in der Innenstadt restlos überlastet. Daher richten wir dort jetzt eine eigene Schlüsselstelle, ein sogenanntes Gateway, über die Freifunker ein, um die hohe Nachfrage sicherstellen zu können.“

Thema Gesundheit

Seit Jahren wird diskutiert, ob Mobilfunkstrahlung oder Wlan-Strahlung gesundheitliche Schäden verursachen kann. Die Weltgesundheitsorganisation stufte 2011 hochfrequente WIFI-Strahlung als möglicherweise krebserregend ein. Der Verein Lebenswerter Hochrhein hatte deswegen den Murger Gemeinderat dringend gebeten, die öffentlichen Hotspots abzuschalten. Der Gemeinderat entschied sich jedoch trotz der Bedenken für die Hotspots.