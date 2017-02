Waldshut-Tiengen Viele Waldshut-Tiengener halten sich fit  auch bei Frost

Im Winter verzichten viele Menschen auf körperliche Betätigung. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, sich zu überwinden und dem Frost die kalte Schulter zu zeigen. Sportmediziner Volker Hildebrand erklärt, was es dabei zu beachten gilt.

Abnehmen möchten viele und generell fitter werden – wenn jetzt nicht noch Winter wäre – dunkel, nass und kalt. Vorsätze, die während der ersten Stunden des neuen Jahrs noch als unumstößlich gelten, scheitern oft an der Ausrede, es sei zu kalt. Und das Fitnessstudio? "Ich zahl doch nicht, um auf der Stelle zu laufen", sagen viele. Laut einer von der Techniker Krankenkasse 2012 in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage verzichten zwei von fünf Deutschen im Winter auf sportliche Betätigung. Dabei ist Bewegung im Freien besonders während der kalten Jahreszeit unter den richtigen Voraussetzungen nicht nur gesund, sie trägt auch wesentlich zum Wohlbefinden bei. In Waldshut-Tiengen sind viele Menschen unterwegs, die dem Frost die kalte Schulter zeigen.

Ein Mittwochmorgen im Januar, das Thermometer zeigt -7 Grad Celsius. Dennoch joggt Jürgen Hilpert seine tägliche Runde zwischen Waldshut und Gippingen. "Wenn man die richtige Ausrüstung hat, ist das kein Problem", sagt der begeisterte Langstreckenläufer. Er hält sich fast täglich durch Joggen, Mountainbiken und das Fitnessstudio fit.

Aus medizinischer Sicht spricht nichts dagegen. "Wenn man gesund ist, ist körperliche Betätigung bis etwa -15 Grad Celsius unbedenklich", bestätigt der Allgemein- und Sportmediziner Volker Hildebrand aus Wutöschingen. Es sei sogar gesund, da das Immunsystem gestärkt und durch das Tageslicht die Vitamin-D-Produktion angeregt werde. Nur wer krank ist, sollte im Warmen bleiben. Hier drohen aufgrund des angeschlagenen Immunsystems Lungenentzündung oder Bronchitis. Schleichende Virus-Infektionen können im schlimmsten Fall zu Herzmuskel-Entzündungen führen. "Man sollte auf das eigene Innere hören und im Zweifel auf Sport verzichten", sagt Hildebrand.

Nicht nur dem Fahrtwind, auch heftigem Schneefall trotzen die Mountainbiker um Robert Haberer beim Bibertreff. Die lose Gemeinschaft leidenschaftlicher Freizeit-Mountainbiker macht bei null Grad Celsius am Bikepark Gurtweil halt. "Wir fahren bei jedem Wetter aus", sagt Haberer. Man trifft sich samstags und macht gemeinsame Touren. Start ist bei einem Waldshuter Baumarkt (deshalb Bibertreff). "Wer Lust hat, kommt. Und der langsamste bestimmt das Tempo", erklärt Haberer. Sie sind mit wetter- und windfesten grünen Winter-Biber-Trikots und teilweise Neopren-Socken ausgestattet.

Waldshut-Tiengen bietet zahlreiche Möglichkeiten, in Bewegung zu bleiben. Neben den Bikeparks in Gurtweil und Homburg empfiehlt die Tourist-Information den Trimm-dich-Pfad beim Waldshuter Wildgehege und den Vitaparcours im Tiengener Bürgerwald. Auch Rhein und Wutach sind beliebte Ziele für Jogger, Biker und Walker. Brigitte und Bernhard Walde gehören zu den Letzteren. Bei drei Grad Celsius starten sie mit ihren Stöcken eine Tour entlang der Wutach in Tiengen. "Wir laufen eigentlich täglich", sagen sie. "Wir ziehen uns halt gut an."

Diese Begegnungen zeigen: Viele Waldshuter-Tiengener trotzen der Kälte auch abseits des üblichen Wintersports. Die Region bietet ausreichend Gelegenheiten und hat man sich erstmal in Bewegung gesetzt, ist es gar nicht so schwer, fit zu bleiben – auch bei Frost.

Tipps vom Sportmediziner

Volker Hildebrand, 61, führt eine Praxis für Allgemein- und Sportmedizin in Wutöschingen. Er geht jeden Tag mindestens vier Kilometer mit seinem Hund walken.