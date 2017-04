Tiengen Viele Interessierte waren beim Tag der offenen Tür zu Besuch in der Afiyat-Moschee

Das muslimische Gotteshaus in der Badstraße 22a, die Afiyat-Moschee, ist nun fertig. Der Tag der offenen Tür mit Gesprächen, Informationen und Kaffee stieß auf reges Interesse.

Begegnung, Austausch und Informationen über den Islam ermöglichte der Tag der offenen Tür in der neuen Afiyat Moschee in der Badstraße 22a. Zahlreiche Interessierte aus Waldshut-Tiengen und Umgebung waren der Einladung der hiesigen Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde gefolgt, nach gut einjähriger Umbauzeit und Komplettsanierung des bestehenden Gebäudes, die neue Moschee zu besichtigen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Dies in der Moschee und draußen in einem Zelt, in dem es Getränke und Kuchen und eine Spezialität aus Pakistan gab, dem Herkunftsland vieler Mitglieder der Gemeinde.

Im Mittelpunkt stand in der Moschee eine Ausstellung der deutschen Ahmadiyya-Zentrale in Frankfurt. Entlang der Wände hingen ringsum Schautafeln mit Informationen zu verschiedenen Themen des Islam, wie ihn die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde weltweit lehrt und praktiziert. Die Tafeln gaben unter anderem Aufschluss über Muhammad, den Stifter des Islam, über den Koran, das heilige Buch der Muslime, über die heiligen Stätten und Pflichten der Muslime sowie die Stellung der Frau im Islam und über die Kalifen, die Nachfolger des Begründers der Ahmadiyya-Gemeinde. Aktuell ist es Kalif Hadhrat Mirza Masroor, der die Gemeinde von London aus leitet.

Die Besucher stellten bei den Führungen durch die Ausstellung durch Mitglieder der hiesigen Muslim-Gemeinde und Vertretern der Frankfurter Zentrale viele, auch kritische Fragen und im kleineren Kreis wurde danach oft weiter diskutiert. Die Atmosphäre war offen und ruhig und verlief wie in den Einladungsflyern der Ahmadiyya-Gemeinde als Wunsch ausgedrückt, im Sinne des Dialogs und einer nachbarschaftlichen Zusammenkunft. Der Tag der offenen Tür am Sonntag war Teil des Programms zur Eröffnung der Afiyat-Moschee. Ein Bericht über die weiteren Feierlichkeiten folgt.