Waldshut-Tiengen Viele Gäste haben auch im vergangenen Jahr das Wildgehege Waldshut besucht

Ein Besuch des Wildgeheges Waldshut lohnt sich laut dem Vereinsvorsitzenden Werner Jockers derzeit besonders, da viele Tiere Nachwuchs bekommen.

Waldshut – In der Hauptversammlung des Wildgehegevereins teilte Vorsitzender Werner Jockers mit, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Menschen von diesseits und jenseits des Rheins den Tierpark oberhalb von Waldshut besucht hätten. Der Vorsitzende: "Auch wurde der Verein seiner wichtigen Aufgabe gerecht, vielen Jugendlichen aus Schulklassen des Landkreises die heimische Tierwelt und die Zusammenhänge in der Natur in zahlreichen Führungen näherzubringen." Der Vorsitzende erklärte, dass das Wildgehege kein kommerzielles Unternehmen sei, sondern ein Ort der Ruhe, des Schauens und Lernens. Derzeit lohne sich ein Besuch besonders, da viele Jungtiere zu sehen seien. So wurden dieser Tage zehn Rothirsch-, zwölf Sikakälber und zahlreiche Muffellämmer geboren. Auch junge Uhus und Turmfalken sind zu bewundern.

Die Damhirsche und das Steinwild werden in den nächsten Tagen Nachwuchs bekommen. Aber es gab auch schlechte Nachrichten. Jockers: "Leider haben beim Schwarzwild von etwa 40 Frischlingen nur sechs überlebt. Alle anderen wurden von den zahlreichen Kolkraben getötet und aufgefressen. Derzeit sind wir dabei, mit Netzen überspannte Bereiche zu schaffen, um Frischlinge zukünftig vor dem Zugriff der gefräßigen Kolkraben zu schützen." Bei den Wahlen wurde der langjährige Vorsitzende im Amt bestätigt, ebenso die übrigen Vorstandsmitglieder.