Waldshut-Tiengen VfB ehrt 91-jährigen Walter Gottstein für 70-jährige Treue

Eine besondere Ehrung wurde Walter Gottstein in der Hauptversammlung des VfB Waldshut zu teil. Der Verein ehrte den 91-Jährigen für seine 70-jährige Mitgliedschaft. Der Blick zurück fiel aus finanzieller und sportlicher Sicht zufrieden aus, stolz ist der Verein auch auf den Kunstrasenplatz, der sich bewährt habe.

Waldshut – Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Hauptversammlung des VfB Waldshut. Allen voran Walter Gottstein, der seit 70 Jahren Vereinsmitglied ist. Der 91-Jährige war eigens aus Menzenschwand angereist, um die Auszeichnung persönlich in Empfang nehmen zu können. Für ihr besonderes Engagement wurden Waltraud Bachmann, Tina Schiess und Jochen Zuber mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Ehrenvorsitzender Heinz Knobloch leitete die Wahlen. Einstimmig wiedergewählt wurden der Vorsitzende Klaus Fischer, Kassierer Martin Stoll und die Kassenprüfer. Neu gewählt wurde als dritter Vorsitzender Martin Weinkötz.

Stellvertretend für den erkrankten Vorsitzenden Klaus Fricker leitete Martin Ruppelt die Versammlung. Er konnte knapp 50 Mitglieder begrüßen, unter ihnen Stadtrat Harald Ebi. In seinem Rückblick äußerte sich Ruppelt zufrieden über die vergangene Saison. Die erste Mannschaft schaffte nach einer spannenden Rückrunde gerade noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Dass es am Ende doch noch geklappt hatte, den weiten Rückstand aufzuholen, sei auch dem neuen Trainer Pepe Pavano zu verdanken gewesen. Allerdings sei auch aktuell die Situation wieder sehr durchwachsen. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch diesmal wieder den Klassenerhalt schaffen“, so Ruppelt. Sehr gut im Rennen liege die zweite Mannschaft mit Trainer Toni Giannotto. Ruppelt: „Ich hoffe, dass wir zum Ende der Saison eine Meisterschaft feiern können.“

Zu den Sportanlagen stellte er fest, dass sich der neue Kunstrasenplatz großer Beliebtheit erfreut. Trotzdem bemühe sich der Verein, den Naturrasenplatz in Schuss zu halten, um ihn auch weiterhin als Hauptplatz nutzen zu können. Auch die Zaunanlage wurde inzwischen fertiggestellt. Neu geplant sind der Bau einer Sonnenterrasse auf der Rheinseite und eine Grillhütte. Trotz hoher Aufwendungen für den neuen Kunstrasenplatz konnte Kassierer Martin Stoll eine ausgeglichene Jahresbilanz ausweisen. „Das war nur möglich dank der vielen Sponsoren und der Unterstützung durch die Stadt“, sagte er. Kassenprüfer Stefan Rimmele bestätigte ihm eine mustergültige Kassenführung.

Über die aktuelle Situation bei den aktiven Mannschaften informierte Niko Keller. „Mimi“ Hamburger berichtete über die Jugendarbeit, insgesamt elf Mannschaften. „Die Abteilung wächst und die Arbeit macht viel Freude, auch wenn es noch das eine oder andere Problem zu lösen gibt“, sagte er. Eine positive Bilanz zog auch Michael Münch über die AH-Abteilung. Knobloch würdigte die Leistung des Vorstandes: „Da steckt eine Menge Arbeit dahinter, die bewältigt werden muss.“

Neue Veranstaltung

Martin Ruppelt verwies in der Versammlung auch auf das anstehende Großereignis, den ersten Waldshuter Stadtlauf, der am 25. Juni im Rahmen der „May Running Series“ unter der Regie des Kaufhauses May über die Bühne geht. Dabei übernimmt der VfB Waldshut die Organisation vor Ort.