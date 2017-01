Waldshut Verzögerung: Waldshuter Stadthalle eröffnet drei bis fünf Monate später

Verzögerung bei der Waldshuter Stadthalle: Der Projektingenieur spricht von einem Debakel. Schuld trage eine Rohbaufirma.

Waldshut – Die Waldshuter Stadthalle wird nach jetzigem Stand erst drei bis fünf Monate später eröffnet als ursprünglich geplant. Voraussichtlich im Herbst 2018 soll es laut Ulrich Elwert vom Projektsteuerungsbüro Elwert und Stottele aus Ravensburg dann so weit sein. Dies teilte er dem Waldshut-Tiengener Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit. Grund für die Bauzeitverlängerung sei ein Problem mit einer Rohbaufirma. Diese hat sich laut Ewert von Beginn an beim Arbeitsmaterial sowie Personal verkalkuliert. Beispielsweise sei ein zweiter Baukran notwendig gewesen. Dieser wurde aber erst später aufgestellt. "So ein Debakel, dass eine Rohbaufirma ein Projekt so an die Wand fährt, ist mir bisher noch nie passiert", sagt Ewert. Doch damit nicht genug. Die besagte Rohbaufirma fordere zudem Nachträge in Höhe von rund einer Million Euro. "Unter anderem hat sie Beträge für Sachen eingefordert, die sie nicht geleistet hat", so Ewert. Die vier Architekten hätten bereits einige Forderungen abgewiesen. Dennoch werden sich die Nachforderungen laut Ewert auf rund 630 000 Euro belaufen, die bereits einkalkuliert gewesen seien. Die Gesamtinvestitionen liegen demnach weiter bei rund 23 Millionen Euro.

Ob sich die Bauzeit um drei, vier oder fünf Monate verzögert, hängt laut Ewert jetzt von den Auftragslagen der weiteren Firmen ab. Denn diese hätten mit einem früheren Termin für den Arbeitsbeginn gerechnet. "Das Wichtigste ist, dass jetzt exakt geplant wird." Falls einige Firmen keinen späteren Termin wahrnehmen können, müssten Fremdfirmen engagiert werden. Dadurch könnten die Kosten steigen, die dann aber von der Rohbaufirma getragen werden müssten, erklärt Elwert.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung dem vorletzten Vergabepaket "Innenausbau II und Ausstattung I" in Höhe von rund 2,55 Millionen Euro zugestimmt. Dazu gehören unter anderem Fliesen- und Tischlerarbeiten sowie eine Kücheneinrichtung. Insgesamt wurden 16 Gewerke – zum Teil an Firmen aus der Region – vergeben. Grünen-Stadträtin Petra Thyen fragte, weshalb einzelne Gewerke wie Tischlerarbeiten nicht zusammengefasst werden können. Darauf Ewert: "Weil viele Firmen sich spezialisiert haben und nicht alles anbieten können." Zu den unterschiedlichen Angebotshöhen bei den Fliesenarbeiten fragte Paul Albiez-Kaiser (Grüne), wie die hohen Unterschiede von über 250 000 Euro zustande kommen. Annemone Sewarte, Leiterin des städtischen Hochbauamtes, erklärte, dass es sich bei dem günstigsten Bieter um die größte Fliesenfirma Deutschlands handele, die dadurch ein anderes Preisgefüge vorweisen könne.

Nachdem die Roharbeiten an der Stadthalle beendet wurden, wird es am 18. Februar einen Tag der offenen Tür geben.

Die Kosten

Die Kostenbrechnung für das Projekt Stadthalle lag noch vor drei Jahren bei 20,51 Millionen Euro Ein Jahr später stiegen die Kosten auf 20,55 Millionen Euro und 2017 liegen sie bei 22,34 Millionen Euro. Die Differenz von 1,79 Millionen Euro kommt durch die Zeitspanne zwischen Kostenberechnung und Vergabe der Gewerke zusammen. Pro Jahr werden deshalb fünf Prozent Steigerung kalkuliert, also im Fall der Stadthalle ein Summer von 1,45 Millionen Euro. Zu mehr Kosten führten auch einige Maßnahmen, die zur Verbesserung der Qualität beitragen, wie beispielsweise das Edelstahlbecken, das in der Anschaffung deutlich teurer gewesen ist als die ursprünglich geplanten Keramikfliesen.