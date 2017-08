vor 2 Stunden Juliane Schlichter Exklusiv Waldshut-Tiengen Verwechslungs-Klassiker: Birnen-Odyssee im Supermarkt

Birne ist nicht gleich Birne. Die Frucht gibt es in vielen Varianten. Eine davon hat einen so raffinierten Namen, dass eine suchende Kundin sich in einem Waldshut-Tiengener Supermarkt von der Obst- in die Haushaltsabteilung verirrte. Am Schluss hieß es dann sogar: Pfirsich gut, alles gut.