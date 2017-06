Waldshut-Tiengen Vertreterversammlung Volksbank Hochrhein geht mit solidem Abschluss in die Zukunft

Vertreterversammlung Volksbank Hochrhein geht mit solidem Abschluss in die Zukunft

Bei der Vertreterversammlung der Volksbank Hochrhein wurden die Aufsichtsräte in ihrem Amt. Demografie und Digitalisierung sind neben der Niedrigzinspolitik und der Bankenregulierung die Herausforderungen der Zukunft.

Waldshut-Tiengen (ufr) "Die Volksbank Hochrhein hat ihren Förderauftrag erfüllt und die Gesamtentwicklung war erfolgreich" – mit diesen Worten bescheinigte der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Pfeiffer dem Vorstand der Volksbank Hochrhein für 2016 solides Arbeiten. Neben einem ausführlichen Rückblick auf 2016 wurde in der Vertreterversammlung der Volksbank Hochrhein in der Stadthalle Tiengen auch gewählt. Unter den rund 400 Besuchern waren an die 200 wahlberechtigte Vertreter der rund 25 000 Mitglieder der Genossenschaftsbank. Sie drückten mit jeweils einstimmigen Wiederwahlen den Aufsichtsratsmitgliedern Guido Baschnagel, Franz Eckert, Andrea Netzhammer, Thomas Pfeiffer und Dietmar Wieland das Vertrauen aus.

Die Zahlen zum Jahresende 2016 stellte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Ritz vor. Die Volksbank Hochrhein hat 2016 mit einem Bilanzgewinn von gut 2,7 Millionen Euro abgeschlossen, das ist leicht weniger als im Vorjahr. Davon werden an die Mitglieder knapp 600 000 Euro ausgeschüttet, was einer Dividende von sechs Prozent entspricht. "Wir können auf dieses Ergebnis stolz sein, wenn man sich die Rahmenbedingungen vor Augen führt", sagte Vorstandsvorsitzender Joachim Mei. Er kritisierte die anhaltende Niedrigzinspolitik, die für alle Banken massive Ertragsprobleme mit sich brächte und ebenso den Wust von Regulierungen als Folge der Bankenkrise 2008, bei denen kein Unterschied zwischen lokal und global agierenden Banken gemacht werden würde.

Die demografische Entwicklung und die Digitalisierung waren weitere Stichworte für kommende Herausforderungen. Mei geht davon aus, dass die Digitalisierung das Kundenverhalten noch mehr zu Lasten des klassischen Filialgeschäfts verändern wird und verteidigte in diesem Zusammenhang die Schließung von Filialen. "Wir richten uns so aus, wie die Kunden uns nutzen", sagte er. Im Spannungsfeld von Niedrigzinspolitik, Regulierung, Demografie und Digitalisierung und damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen, hat die Volksbank Hochrhein einen Umstrukturierungsprozess gestartet, der sie fit für die Zukunft machen soll.

Aber nicht nur die Zukunft, auch die Vergangenheit hat sie zur Zeit im Blick. Sie feiert dieses Jahr ihren 150. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen. Lobende Worte für die Volksbank Hochrhein kamen auch vom Vertreter und Ex- Aufsichtsrat Werner Dörflinger, der die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat vornahm. Er würdigte ihre Verwurzeltheit und Impulse in und für die Region und ihre überschaubaren Strukturen: "Man blickt bei ihr noch durch und durchzublicken ist ein hohes Gut."