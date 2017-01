Tiengen Verstärkung für die Feuerwehr

Die Abteilung Tiengen der Feuerwehr Waldshut-Tiengen hat in ihrer Hauptversammlung sieben neue Mitglieder aufgenommen. Zudem wurden langjährige Kameraden befördert und geehrt.

Tiengen – Die Tiengener Abteilung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen kann sich über sieben Neuaufnahmen freuen. Bei der Abteilungsversammlung wurden Matthias Dinkla, Patrick Dunne, Mirco Fuhrmann, Fabian Scheuch, Julian Strigl und Kai Wildenhues (es fehlte Jörg Krüger) als neue Mitglieder begrüßt. Abteilungskommandant Christian Hoch hieß den Nachwuchs in der Einsatzabteilung willkommen und zeigte sich erfreut, dass es 2016 entgegen dem Abwärtstrend der vergangenen Jahre bezüglich Neuaufnahmen wieder nach vorne geht. "Ab jetzt habt ihr keine Rechte mehr, nur noch Pflichten", scherzte er. Der aktive Dienst zählt jetzt 46 Mitglieder und die Zahl der Jugendfeuerwehrleute ist auf 16 Mitglieder angestiegen.

Auch neue Abzeichen konnte Christian Hoch verleihen: Jana-Maria Grassel, Jacqueline Scheuch, Julia Landwehr und Sabrina Kaiser wurden zu Oberfeuerwehrfrauen befördert und Christian Schopferer kann sich nun Löschmeister nennen.

Geehrt wurden Brandmeister und Schriftführer Rolf Zastrow mit dem Ehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst sowie Löschmeister Peter Gantner mit dem Ehrenabzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst. Norbert Mücke trat aus gesundheitlichen Gründen nach 35 Jahren aus dem aktiven Dienst in die Alters- und Ehrenabteilung über.

94 Alarmierungen sind bei der Feuerwehr Tiengen im vergangenen Jahr eingegangen, berichtete Schriftführer Rolf Zastrow. Größtenteils waren dies kleine technische Hilfsleistungen, aber auch 18 Brände, fünf davon Großbrände. Viele Einsätze gab es dabei wie üblich zur Unterstützung benachbarter Feuerwehren. Christian Hoch erinnerte sich an eine Tunnelausbildung in der Schweiz, die jeden zuvor Kritischen überzeugt habe und aus der man viel habe profitieren können.

Kommandant Hoch sprach jedoch auch einen kleinen Kritikpunkt an: So seien bei manchen Übungen einige Mitglieder, die zuvor zugesagt hatten, nicht erschienen. Gleichzeitig versicherte er seiner Mannschaft, dass er Kritik immer offen gegenüberstehe und dass man sich bei Problemen immer an ihn wenden könne. Im Hinlick auf das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute blickte er mit Zuversicht auf das angelaufene neue Jahr.