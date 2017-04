Tiengen Verstärkung für Kirchengemeinde: Kathrin Jakob ist neue Gemeindediakonin

Die 25-Jährige kümmert sich ab sofort um die evangelische Kirchengemeinde in Tiengen.

Tiengen – Seit wenigen Tagen ist die neue Gemeindediakonin Kathrin Jakob im Amt. Es ist die erste Stelle für die 25-Jährige, die gerade ihren Bachelor in Religionswissenschaften und Gemeindediakonie mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Freiburg abgeschlossen hat. Da sie sich ab sofort um die evangelische Kirchengemeinde in Tiengen kümmern wird, ist sie vor wenigen Wochen mit Sack und Pack aus dem Kaiserstuhl in die Region gezogen ist. Kathrin Jakob: "Ich freue mich schon sehr auf die Menschen in der Region." Die Gemeindediakonin hat sich bewusst bei ihrer Bewerbung für den ländlichen Raum entschieden. "Ich weiß, dass ich mich hier wohler fühle. Eine größere Stadt liegt mir nicht."

Noch steckt Kathrin Jakob mitten in ihrer Einarbeitungsphase, bei der Dekanin Christiane Vogel sie unterstützt. Die 25-Jährige wird zu 60 Prozent in der Kirchengemeinde, zu 15 Prozent im Kirchenbezirk und zu 25 Prozent im Religionsunterricht in Schulen tätig sein. Ihr Schwerpunkt wird bei der Kinder- und Jugendarbeit liegen. Auch Zielgruppengottesdienste wie Familien- oder Einschulungsgottesdienste kann sie halten. "Nachdem die Stelle als Gemeindediakonin hier ein Jahr lang nicht besetzt war, habe ich mir fest vorgenommen, die Kinder- und Jugendarbeit wieder aufleben zu lassen, beispielsweise auch im Rahmen der Ganztagsschule."

Kathrin Jakob ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat acht Jahre lang den Kindergottesdienst in ihrer Kirchengemeinde mitgestaltet. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Christlichen Verein junger Menschen. Ab diesem Zeitpunkt stand für sie fest, dass sie auch einen Beruf in diesem Bereich ausüben will. Während ihres Studiums hat sie bereits ein sechsmonatiges Gemeindepraktikum in Bad Krozingen absolviert. "Da war für mich klar, dass ich meinen Traumberuf gefunden habe." Das Interessante an ihrer Arbeit ist für Kathrin Jakob die Vielfalt. "Man lernt hat jeden Tag unterschiedlichen Menschen kennen. Außerdem kann man sich seine Arbeitsbereiche aussuchen. So kann man im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenenbildung oder auch mit Senioren arbeiten. Ich habe die Möglichkeit zu schauen, was zu meiner Lebenssituation passt."

In ihrer Freizeit musiziert die neue Gemeindereferentin gern. So spielt sie Gitarre und fotografiert gerne, vor allem Porträts und Landschaften.

Gemeindediakon

Gemeindediakone arbeiten religionspädagogisch mit unterschiedlichen Zielgruppen wie Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern und Senioren.