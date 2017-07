Tiengen Verstärkte Kontrollen: Entspannung im Hundekot-Konflikt

Seit das Ordnungsamt verstärkt Kontrollgänge an sogenannten Brennpunkten macht, gibt es weniger Beschwerden über Hundehaufen auf öffentlichen Grünflächen. Südkurier-Online war bei einem Kontrollgang in Tiengen der Ortspolizei dabei. Wie viele Hundehaufen dabei gefunden wurden, erfahren Sie hier.

Waldshut-Tiengen – Lange Zeit waren die Wege entlang der Wutach, des Rheins und vielen anderen, stark frequentierten Stadtgebieten von Hundehaufen gesäumt. Nun vermeldet das Ordnungsamt der Stadt Waldshut-Tiengen eine Besserung der Situation. Um diesem Sachstand nachzugehen, begleiteten wir den städtischen Ortspolizeileiter Jürgen Wiener und den Gemeindevollzugsbediensteten Michele Vitacca auf ihrem Kontrollgang an der Tiengener Wutachpromenade. Der Dammweg hinter dem Schulzentrum ist bei Hundebesitzern beliebt und deswegen auch häufig von Verunreinigungen übersät. Nicht so an diesem Tag: "Seit wir die Zivilkontrollen verstärkt haben, sind die Beschwerden deutlich zurückgegangen", sagt Jürgen Wiener. Damals seien beinahe täglich mehrere Reklamationen beim Ordnungsamt eingegangen, heute seien es nur noch ein bis zwei pro Woche. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit der Medien, darunter sogar das ZDF, habe dazu beigetragen, dass die Hundehalter umsichtiger geworden sind.

Eine dieser Hundehalter ist Susanne Gromann aus Lauchringen. Sie und ihre Mischlingshündin Luna gehen oft an der Wutach spazieren. Über Hundehaufen, die andere pflichtbewusste Tierhalter in Misskredit bringen, kann sie sich hier in letzter Zeit nicht beschweren. "Ich halte es trotzdem für eine Sauerei", sagt sie und verweist auf problematische Stellen in ihrem Wohnort wie zum Beispiel vor der Lauchringer Wiggenberghütte. Der Stadt macht sie dabei keine Vorwürfe, wurden doch entlang der Wege genügend "Robidogs" aufgestellt. Dies sind mit Kotbeuteln ausgestattete Hundetoiletten, in denen die Herrchen die Hinterlassenschaften entsorgen können.

Laut Thomas Buchwald von der Stadtreinigung des Baubetriebshofs sind diese gut gefüllt und werden unter der Woche täglich geleert. Auch er hat eine Verbesserung der Situation registriert, jedoch würden noch ab und zu Tüten in den Gebüschen gefunden. "Einige wissen nicht, dass man die Kotbeutel auch in den normalen Mülleimern entsorgen kann", erklärt er.

Bußgeld für Hundekot

Obwohl sich langsam Besserung einstellt, muss weiterhin überlegt werden, wie man mit unbelehrbaren Hundebesitzern umgehen soll. Die bayerische Gemeinde Kirchseeon hat vor einiger Zeit die Maximalstrafe für wiederholte Verstöße auf 1000 Euro festgesetzt. Dies sei auch in Waldshut-Tiengen möglich, sagt Jürgen Wiener und fügt hinzu: "Diese Summe hat auch noch Spielraum nach oben." Jedoch komme dies so gut wie nie vor, zeigten sich doch die meisten Halter sehr einsichtig. Da die Problematik inzwischen aber hinlänglich bekannt sei, "belassen wir es nicht nur bei ein paar mahnenden Worten, sondern verhängen auch ein Bußgeld", so Wiener. Thomas Oberst, Hausmeister des Klettgau-Gymnasiums Tiengen, hält hohe Strafen genau für richtig. Einer der zwei Hundehaufen, die während des vormittäglichen Kontrollgangs entdeckt wurden, lag auf der Grünfläche des Schulgeländes, wenige Meter vor dem Hundeverbotsschild. Für ihn ist es ein besonders großes Ärgernis, laufen doch viele Schüler über die Wiesen in das Schulgebäude. Auch er bestätigt einen Fortschritt in der Problematik, wenn auch nicht in ganz großem Maße: "Es hat sich ein bisschen gebessert, sagen wir um 50 Prozent. Da wurde aber schon viel erreicht. Die Hundebesitzer sind nun ausreichend informiert."

Prävention an oberster Stelle

Nach knapp 90 Minuten endet die Kontrollrunde von Jürgen Wiener und Michele Vitacca. Viele Hundehalter sind sich inzwischen im Klaren über die gesetzlich vorgeschriebenen Regeln. Bei den Kontrollen wird nicht nur nach den Haufen Ausschau gehalten, sondern auch, ob die Hunde über eine Marke verfügen und ob sie in den entsprechenden Bereichen angeleint sind. Gerade an der Wutach, wo viele Radfahrer unterwegs sind, kann das potenziell gefährlich enden. Auch wenn an diesem Vormittag nur wenige Hundebesitzer angetroffen wurden, zieht Jürgen Wiener ein positives Fazit: "Alle haben sich ordnungsgemäß verhalten. Wir sind schließlich nicht unterwegs, um möglichst viel Geld einzutreiben, sondern uns geht es hauptsächlich um die Prävention, und da hilft jeder Kontrollgang weiter."

