Waldshut-Tiengen Verabschiedung: Viel Beifall für Bürgermeister Martin Gruner

Bürgermeister wird offiziell vom Waldshut-Tiengener Gemeinderat verabschiedet. Rund 15 Jahre war Martin Gruner in der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen tätig. Gemeinderat will Nachfolger am 3. April wählen.

Unter lang anhaltendem und stehendem Beifall ist Waldshut-Tiengens Bürgermeister Martin Gruner am Montagabend während der öffentlichen Gemeinderatssitzung verabschiedet worden. Der 49-Jährige scheidet auf eigenen Wunsch zum 31. Januar aus seinem Amt. Vorangegangen waren Konflikte mit Oberbürgermeister Philipp Frank. Obwohl die Verabschiedung im Vorfeld nicht öffentlich angekündigt worden war, kamen etliche Mitarbeiter aus den Rathäusern in Waldshut und Tiengen in den evangelischen Gemeindesaal in Tiengen. Unter den Gästen war auch Alt-Bürgermeister und Gruners Amtsvorgänger Manfred Beck.

Der diplomierte Architekt Martin Gruner war seit 2014 Erster Beigeordneter der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen. Zuvor war er bereits zwölf Jahre Leiter des städtischen Hochbauamtes. Oberbürgermeister Philipp Frank dankte seinem Ersten Beigeordneten – „ohne die Rede unnötig in die Länge ziehen zu wollen“ – und hob als – „schöne Bilanz“ – Gruners zahlreiche Projekte hervor.

Bei den Projekten handelte es sich unter anderem um den Neubau des Feuerwehrhauses Tiengen, die Erweiterung der Realschule Tiengen, die Sanierung des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut, den Neubau des Kindergartens Forsthof in Waldshut, den Neubau der Mensa am Klettgau-Gymnasium in Tiengen sowie weitere zahlreiche Um- und Neubauten. Sein größtes Projekt ist bis heute die Generalsanierung der Stadthalle in Waldshut in Höhe von rund 23 Millionen Euro.

Helmut Maier, CDU-Fraktionsvorsitzender, würdigte für den Gemeinderat Gruners Kompetenz, Ideen und stets sehr guten Entscheidungen. Er sei ein äußerst verantwortungsvoller Vorgesetzter gewesen und zudem in den Fraktionen sehr geschätzt. Er habe seit seinem Antritt im Jahre 2002, als 34-jähriger Architekt, die Entwicklung der Stadt entscheidend geprägt und gestaltet. Helmut Maier: "Wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz."

Martin Gruner, dessen Tätigkeit nach fast 15 Jahren endet, bekräftigt den deutlichen Einschnitt, der dieser Schritt für ihn und seine Familie bedeute. „Dies war weder geplant, noch habe ich es kommen sehen.“ Er bedankte sich für die stets loyale, von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit. Mit auf den Weg gab er die Worte: „Bleiben Sie zuversichtlich, aufgeschlossen und mutig.“

Im Anschluss an die Verabschiedung gab Oberbürgermeister Frank den Termin für die Neuwahl des Ersten Beigeordneten bekannt. Mit einer Enthaltung (Axel Knoche, Grüne) und einer Gegenstimme (Petra Thyen, Grüne) legte der Gemeinderat sich auf den 3. April fest. Vor der Abstimmung äußerte Petra Thyen Zweifel der Notwendigkeit eines Ersten Beigeordneten. Man könne hier personell einsparen. Einen Antrag stellte sie allerdings nicht, da sie in der Sitzung keine Zustimmung der anderen Stadträte fand. Die Stellenausschreibung erfolgt am 26. Januar durch Veröffentlichung im Staatsanzeiger. Die Einreichungsfrist endet zum 10. März.

Zur Person

Martin Gruner wurde in Aachen geboren und ist in Wiesbaden aufgewachsen. In Berlin studierte der heute 49-Jährige Architektur an der Technischen Fachhochschule. Er lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern im Stadtteil Tiengen.