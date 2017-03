WaldshutTiengen VdK-Ortsverband Waldshut steht gut da

Der VdK-Ortsverband Waldshut zieht in seiner Hauptversammlung positive Bilanz. Die Kreisvorsitzende des VdK lobt die gute Arbeit des neuen Vorsitzenden Georg Swiatkowski, der sich auch bei Lehrgängen und Weiterbidlungen auf seinen ersten Vorstandsposten vorbereitet hat.

Waldshut – Mit Elvira Bendzko ist ab sofort wieder eine Sozialrechtsreferentin in der VdK-Servicestelle in der Tiengener Bahnhofstraße verfügbar. Hierüber informierte Lucia van Kreuningen, Kreisvorsitzende des VdK Waldshut, als Gast der Hauptversammlung des Ortsverbands Waldshut. Van Kreuningen gratulierte dessen neuem Vorsitzenden Georg Swiatkowski für seine gute Arbeit, die er während seiner ersten Amtsperiode geleistet hat. „Der Ortsverband ist wieder im Fahrwasser,“ so van Kreuningen. Die Position war bis zur letzten Wahl vakant gewesen.

Swiatkowski hat verschiedene Lehrgänge und Weiterbildungen gemacht, um sich auf seinen ersten Vorstandsposten vorzubereiten. Einstimmig wählte der Ortsverband Barbara Bogatski zur Beisitzerin und Christine Frank zur Beisitzerin sowie zukünftigen Frauenbeauftragten, die auf diesem Posten Inge-Lore Busch ablösen wird. Ebenfalls einstimmig wurden Vorstand und Kassiererin Heidelinde Roth entlastet. Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende Silke Donath berichtete über die Vereinsaktivitäten. So habe man einen Jahresausflug gemacht und eine Weihnachtsfeier ausgerichtet.

Der Sozialverband VdK Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein, der Beratung in den Bereichen Sozialrecht, Sozialrechtsschutz und der sozialpolitischen Interessensvertretung anbietet. Gegründet wurde er unter dem Namen „Verband der Kriegsgeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“. Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen erinnerte daran, dass der VdK auch eine gesellige und „gemütliche“ Gemeinschaft sei.

Am 24. Juni feiert der Kreisverband in der Klosterschür in Ofteringen sein 70-jähriges Bestehen. Die Kreisverbandskonferenz wird am 16. September 2017 im Café Heimelig in Häner-Oberhof stattfinden. Der VdK Kreisverband Waldshut hat derzeit 2906 Mitglieder, der Ortsverband Waldshut 159.