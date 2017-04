Tiengen Ursula Strobel verdient sich ihe Brötchen mit dem Brotverkauf  auch am Sonntag

Sonntagsdienst: Ursula Strobel schätzt den Kontakt mit Stammkunden, die sonntags frei haben und etwas Zeit mitbringen, und es gefällt ihr auch sonntags zu arbeiten, weil dann immer etwas los ist.

Der ideale Sonntagmorgen zeichnet sich für viele Menschen durch ein gemütliches Frühstück aus. Doch auch für das will gesorgt sein, denn es sollen schließlich möglichst frische Brötchen auf dem Frühstückstisch stehen. Das ist unter anderem die Aufgabe der Mitarbeiter im Café Oberle in Tiengen. Ursula Strobel muss sonntags rechtzeitig in der Bäckerei und Konditorei sein, damit um 6 Uhr morgens die Türen für die ersten Kunden geöffnet werden können. In der Backstube hinten im Café ist man um diese Uhrzeit schon lange beschäftigt, schließlich sollen Brötchen und Brotlaibe täglich frisch angeboten werden. Strobel und eine weitere Kollegin übernehmen dann das Vorbereiten des Cafés und räumen die Ware an der Theke ein, damit sich alles ansprechend präsentiert.

Zur Ladenöffnung um 6 Uhr früh warten auch sonntags manchmal schon Kunden und Gäste des Cafés draußen. Bis 18 Uhr hat das Café Oberle am Wochenende geöffnet, unter der Woche eine Stunde länger. Über diese Zeitspanne kommt viel Kundschaft zusammen, sagt Strobel: "Manchmal ist morgens um 8 Uhr schon viel gegangen, manchmal ist durchgehend viel los, das kommt immer auf das Wetter an."

In der Vorweihnachtszeit beispielsweise ist das Café mit Konditorei besonders gut besucht, schließlich werden in dieser Zeit auch Weihnachtsplätzchen und andere Adventsleckereien angeboten. In dieser Phase ist laut Strobel nicht nur vormittags, sondern auch abends mehr los. Im Sommer dagegen, würden sich weniger Menschen Zeit für den Nachmittagskaffee nehmen und meistens morgens nur Brötchen einkaufen.

Momentan gibt es im Café Oberle immer etwas zu tun. "Ich schaffe gern sonntags, denn es ist ordentlich was los", sagt Strobel. Außerdem schätzt sie, dass sonntags öfter Stammkunden das Café besuchen, die unter der Woche keine Zeit haben und mit denen sie gerne auch mal ein Witzchen machen kann. Die Verkäuferinnen und Servicefachkräfte können sich ihren freien Tag in der Woche selbst einteilen.

Der Arbeitsplan wird fünf Wochen im Voraus bearbeitet, man kann sich jedoch auch spontan freinehmen, erklärt Strobel. Unter den Kollegen kann die Dienstverteilung abgesprochen werden und auch der Chef sei zu loben, meint Ursula Strobel, da "die Arbeitszeiten und die Freizeitplanung gut organisiert sind". Zusätzlich zu dem variablen freien Tag hat das Café Oberle seit Kurzem auch montags immer Ruhetag, an dem die Mitarbeiter frei haben. Ausschlafen können sie also an dem Tag, an dem andere nach dem freien Wochenende wieder zur Arbeit müssen.

Zur Person

Ursula Strobelarbeitet bereits seit 23 Jahren beim Café Oberle. Dies auch schon, als das Café noch unter dem damaligen Chef und Vater des heutigen Inhabers in der Hauptstraße in der Tiengener Innenstadt war. Die 64-Jährige war zuvor als Hausfrau und Mutter tätig, brachte jedoch schon Verkaufserfahrung in einer Metzgerei mit. Ihre beiden Kinder sind außer Haus, sie lebt im Ühlingen-Birkendorfer Ortsteil Berau. Ihre Freizeit nutzt sie, um zu lesen, zu wandern, Sport zu machen und für Handarbeiten.