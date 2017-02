Waldshut Unternehmer Dietmar Kühne erhält einen Motivationspreis

Dietmar Kühne, Geschäftsführer des Familienunternehmens Ernst Kühne Kunststoffwerk aus Waldshut-Tiengen, erhält den Motivationspreis „Meilenstein“ der Robin-Akademie.

Waldshut (tom) Mit dem Motivationspreis „Meilenstein“ der Robin-Akademie wurde Dietmar Kühne, Geschäftsführer des Familienunternehmens Ernst Kühne Kunststoffwerk aus Waldshut-Tiengen, geehrt. Kühne, so die Laudatio, zeichne sich durch Fleiß, Charakterstärke und die Einheit aus fachlicher und sozialer Kompetenz aus. Sein prinzipienorientiertes Wertesystem sei geprägt durch Wertschätzung, Bescheidenheit, und Glaubwürdigkeit. Mit Engagement und Herzblut habe Dietmar Kühne in seinem Unternehmen und im sozialen Umfeld Vorbildliches geschaffen.

Der Preis wird jährlich an Unternehmerpersönlichkeiten in Firmen mit maximal 100 Mitarbeitern verliehen. Nominiert werden die jährlich 30 bis 40 Kandidaten für den Motivationspreis von den Bürgermeistern und kommunalen Wirtschaftsförderern aus der südwestlichen Region Baden-Württembergs. In Kühnes Fall stammte die Empfehlung vom Oberbürgermeister Waldshut-Tiengens, Philipp Frank, und dem städtischen Wirtschaftsförderer Markus Böhler.

Eine vierköpfige Jury prüft und bewertet die Bewerbungen. Sie setzt sich derzeit aus Martina Feierling-Rombach (Mitinhaberin der Hausbrauerei Feierling in Freiburg und Landesvorsitzende im Verband deutscher Unternehmerinnen), Professor Clemens Wangler (Leiter des Studiengangs Steuer- und Prüfungswesen an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen), Franz Kook (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Duravit AG) und Hans-Dieter Zöphel (Inhaber und Leiter der Robin-Akademie) zusammen.

Die Auszeichnung mit dem Motivationspreis „Meilenstein“ sei ihm Ansporn und Verpflichtung zugleich, seinen unternehmerischen Weg fortzusetzen, sagte Dietmar Kühne und freute sich über die Würdigung. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Seminarveranstaltung „Meilensteine – Lernen von den Erfolgreichsten“ statt. Die Tagung organisiert die Robin-Akadamie, eine Unternehmensberatung und Netzwerk-Organisation – seit mehreren Jahren im Hotel Öschberghof in Donaueschingen.