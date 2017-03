Waldshut Unteres Tor: Straßensperrung sorgt für Verwirrung bei Verkehrsteilnehmern

Die Durchfahrt Rheinstraße – Unteres Tor – Kaiserstraße ist seit Montag, 27. Februar, für den Verkehr gesperrt. Trotz Umleitungsschildern herrscht Verwirrung bei den Verkehrsteilnehmern.

Waldshut – Seit gestern ist die Durchfahrt Rheinstraße – Unteres Tor – Kaiserstraße (Bereich Viehmarktplatz) in Waldshut für den Verkehr gesperrt. Trotz Beschilderung gab es jedoch bei einigen Verkehrsteilnehmern Verwirrung um die Umleitung. So versuchten am Vormittag zahlreiche Autofahrer trotzdem durch das Untere Tor in Waldshut zu fahren. Mitarbeiter des Ordnungsamtes wiesen die Verkehrsteilnehmer auf die geänderte Verkehrsführung hin. Die Durchfahrt erfolgt voraussichtlich noch bis Mittwoch, 29. März, von der Rheinstraße rechts auf die Kaiserstraße und schließlich über das Schmidgässle auf den Wallgraben. Voraussichtlich ab Donnerstag, 30. März, können Verkehrsteilnehmer laut Stadt wieder durch das Untere Tor, dann allerdings nicht auf die Kaiserstraße, sondern nur nach rechts in den Wallgraben fahren.

Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten in der Kaiserstraße im Bereich Viehmarktplatz. Dort wird die Pflasterdecke ausgebaut und durch eine Asphaltdecke ersetzt sowie die Straßenränder ausgebessert. Noch bis Mittwoch, 5. April, ist die Kaiserstraße deshalb im Bereich Viehmarktplatz gesperrt.

Ausgenommen von der Sperrung sind Rettungsfahrzeuge, weshalb die Kaiserstraße auch in zwei Teilabschnitten saniert wird. Fabian Prause, bei der Stadt zuständig für die Straßenverkehrsregelungen: "Eine Einfahrt zum Krankenhaus muss gewährleistet sein." Die Zufahrt zum Parkhaus Viehmarktplatz wird durchgehend von der B 34 auf die Kaiserstraße gewährleistet. Ab der Tiefgarage ist die Kaiserstraße dann gesperrt.