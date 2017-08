Weilheim Unfall nach riskantem Überholmanöver

Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt, als er bei Weilheim auf einen Ford auffuhr. Das Auto hatte in einer Kurve ausweichen müssen, als ein anderer Motorradfahrer auf seiner Seite entgegenkam. Dieser Biker überholte einen Lastzug.

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der K 6556 bei Weilheim ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem VW talwärts. Unmittelbar nach dem Ortsausgang überholte er vor einer Rechtskurve einen Lastzug. Eine entgegenkommende Ford-Fahrerin legte eine Vollbremsung ein und wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Damit verhinderte sie einen Frontalzusammenstoß, berichtet die Polizei. Ein hinterherfahrender Motorradfahrer erkannte die Gefahr zu spät und fuhr mit hoher Wucht auf den Ford auf. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 52-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Kreisstraße musste bis gegen 9 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.