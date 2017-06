Waldshut-Tiengen Unfall auf der B 500: Motorradfahrer bei Zusammenprall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der zweispurigen B 500 wurde ein 39-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, prallte er in das Heck eines in die gleiche Richtung fahrenden Autos. Die Straße musste halbseitig gesperrt werden.

Die Polizei schildert den Unfallhergang nach derzeitigem Ermittlungsstand wie folgt: Der 75-jährige Autofahrer, der wie auch der Motorradfahrer bergwärts fuhr, soll auf der linken Fahrspur unterwegs gewesen sein. Zum Unfall soll es gekommen sein, als die beiden Fahrzeuge aufeinander aufschlossen. Der Autofahrer wechselte auf die rechte Fahrspur. In diesem Moment beabsichtigte der Motorradfahrer, das Fahrzeug rechts zu überholen und fuhr mit seiner Honda dem Auto ins Heck. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro, am Motorrad von 3000 Euro, so die Schätzung der Polizei. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Waldshuter Spital gebracht.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die B 500 halbseitig gesperrt.