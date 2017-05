Waldshut-Tiengen Undankbare Frau schlägt edlen Ritter in die Flucht

Manche Frauen wissen einfach nicht zu schätzen, wenn ein Mann ihnen etwas Gutes tun will. Dies zeigt ein Vorfall, der sich dieser Tage an einer Tankstelle bei Waldshut ereignet hat.

Es gibt Frauen, die träumen davon, dass ein strahlender Ritter in goldener Rüstung sie eines Tages aus einer misslichen Lage rettet. Und dann gibt es Frauen, die erkennen einen wahren Helden nicht mal, wenn er vor ihnen steht und tadeln ihn schlimmstenfalls noch für seine gute Tat.

Eine solche Szene von äußerster Undankbarkeit hat sich kürzlich an einer Tankstelle westlich von Waldshut zugetragen. Der edle Ritter trug in diesem Schauspiel zwar kein Panzerkleid und saß auf keinem Schimmel, sondern war in Motorradkluft gewandet und nannte einen schnittigen Feuerstuhl sein eigen, aber was er tat, kann man durchaus als heldenhaft bezeichnen.

Als sich ein Auto an der Zapfsäule neben ihm führerlos in Bewegung setzt und droht, in ein Kontrollgerät für Reifendruck zu krachen, springt der Motorradfahrer geistesgegenwärtig von seiner Maschine, hechtet zu dem Wagen, reißt die unverschlossene Fahrertür auf und zieht mit beherztem Ruck die Handbremse.

Kurz darauf betritt die weibliche Protagonistin die Bühne. Vom Verkaufsraum der Tankstelle steuert sie zielstrebig auf hohen Hacken und mit wallender Mähne auf ihren Wagen zu. Dass das Auto fünf Meter von der Stelle, wo sie es abgestellt hatte, auf sie wartet, bemerkt sie nicht einmal. Als sie einsteigen will, hört sie ein Räuspern hinter sich. Die Dame dreht sich um. „Wie wär’s mit einem Danke?“, ruft ihr der Motorradfahrer zu.

Doch das Dankeschön bleibt aus. Anstatt froh zu sein, dass ihre Stoßstange nicht das Reifenluftdruckgerät geküsst hat, motzt die Frau den Retter ihres Wagens auch noch an. Grund ihres Unmuts, der eher Ausdruck ihrer Ratlosigkeit zu sein scheint: Sie kann das Auto nicht mehr bewegen. Die angezogene Handbremse verhindert die schnelle Flucht aus dieser unangenehmen Lage.

„Vielleicht sollten Sie mal das Handbuch lesen!“, gibt der Motorradfahrer der Autofahrerin noch mit auf dem Weg, schüttelt den Kopf und gibt mit seiner Maschine Gas. Der Satz „Undank ist der Welten Lohn“ mag ihm auf seiner Weiterfahrt durch den Kopf gegangen sein.