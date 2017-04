Waldshut Umweltbildung: Broschüre vermittelt Wissenswertes aus der heimischen Natur

Das Kreisforstamt hat eine Broschüre zur Umweltbildung herausgegeben. Der Wegweiser zeigt mehr als 60 über das ganze Jahr verteilten Aktionen in der Region.

Kreis Waldshut (mhe) Zu den Orchideen am Lindenberg bei Stühlingen, historische Nutzung der Wasserkraft am Beispiel der Linachtalsperre bei Bonndorf, Nutzung der Windenergie mit den Gersbacher Windrädern – die Fülle der im Kreis Waldshut vorhandenen Anschauungsobjekte und Informationsangebote zum Thema Umweltbildung ist nahezu unüberschaubar. Das Kreisforstamt hat sich zusammen mit 31 Kooperationspartnern aus dem Kreis Waldshut und dem benachbarten Kanton Schaffhausen daran gemacht, die Angebote zusammenzufassen und so interessierten Kreisbewohnern, Gästen und Schulen übersichtlich zu präsentieren.

Herausgekommen ist eine Broschüre mit mehr als 60 über das ganze Jahr verteilten Aktionen: „Natürlich Waldshut – Umweltbildung in der Natur“. Dieser kostenlose Wegweiser zu den wissens- und schützenswerten Dingen in der Natur des Landkreises ist über das Kreisforstamt Waldshut erhältlich und wird auch kreisweit in den Rathäusern, Tourist-Informationen und Geldinstituten ausgelegt.

Landrat Martin Kistler und Kreisforstamtsleiter Helge von Gilsa stellte die Broschüre vor Ostern den Medien vor. Die natürliche Vielfalt der Natur- und Kulturräume im Landkreis Waldshut sei einmalig, so Kistler. Die „Terrasse des Südens“ reiche vom Herzogenhorn bis zum Flussauenwald am Hochrhein. Wissen um natürliche Zusammenhänge sowie um eine nachhaltige Nutzung der Natur zu vermitteln, sei Aufgabe der Umweltbildung, so Forstamtsleiter von Gilsa.