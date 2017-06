Waldshut-Tiengen Umstrittene Straßen-Querbänder in Eschbach bleiben

Der Ortschaftsrat lehnte einen entsprechenden Antrag zur Entfernung der Streifen vor dem Gemeindehaus ab. Das Gremium will aber eine Tempo-30-Zone für den Bereich bei der Gemeinde beantragen.

Die Querbänder aus Pflastersteinen bleiben. Nach ausgiebiger Diskussion und zahlreichen Stellungnahmen seitens der Bürger lehnte der Ortschaftsrat den Antrag ab, die Bänder, die beim Befahren viel Lärm verursachen, wieder zu entfernen. Einen entsprechenden Antrag hatte Andreas Zieringer, Mitglied des Ortschaftsrates, eingebracht, mit der Begründung, dass der Lärm, der vor allem in den frühen Morgenstunden ins Gewicht fällt, den Anliegern auf Dauer nicht zuzumuten sei.

Zwar reichte es bei der Abstimmung nur für ein Patt, aber damit galt sein Antrag als abgelehnt. Die Enttäuschung der Anlieger brachte Christoph Albiez auf den Punkt: "Wir bleiben damit auf dem Problem sitzen, ich bin extrem enttäuscht." Aber es gab auch andere Meinungen. Kindergartenleiterin Ute Eschbach erklärte: "Ich selbst merke nichts davon, die Kleinkinder wachen bei ihrem Mittagsschlaf nicht auf, ich selbst bremse vor den Querbändern automatisch ab." Ein anderer Anwohner sagte: "Ich höre definitiv jedes Auto. Es ist Lärm, der mich stört und der nicht sein muss." Ein weiterer Bürger machte den Vorschlag: "Ausbauen, teeren, rot anstreichen."

Ebenso unterschiedlich argumentierten die Ortschaftsräte. Martin Obrist stellte fest: "In der Frühe ist es schon extrem laut, für mich bringen die Bänder nicht das, was wir uns davon versprochen haben." Matthias Schupp erklärte: "Offensichtlich ist es für die Anlieger nicht möglich, sich an den Lärm zu gewöhnen können. Es liegt an uns, das Problem zu lösen." Ulrike Obrist erinnerte an die durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen, die eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 41 Kilometer pro Stunde ergeben hatten. "Das zeigt doch, dass die Bänder was bewirken." Auch Beate Buck fand, dass die Bänder dazu beitragen, dass langsamer gefahren wird. Ortsvorsteher Markus Waßmer setzte sich ebenfalls für den Erhalt der Bänder ein. "Unser Ziel muss es sein, dass langsamer gefahren wird und damit der Geräuschpegel kaum noch ins Gewicht fällt." Hoffnung setzt der Ortschaftsrat auf eine weitere Maßnahme, auf die Einführung einer Tempo-30-Zone. Dazu fasste das Gremium einen einstimmigen Beschluss.

"Wir werden einen entsprechenden Antrag bei der Stadt stellen", so Waßmer, die Entscheidung liege jedoch beim Gemeinderat. Seitens der Bürger wurde gefordert: "Wenn die Maßnahme nichts bringt, muss das Thema erneut auf den Tisch." Mit zahlreichen Anmerkungen nahm der Ortschaftsrat einen Bauantrag in der Reblandstraße zur Kenntnis. Hier plant Harald Würtenberger den Bau eines Mehrfamilienhauses. Zufrieden äußerte sich Waßmer über die Bereitschaft der Bürger, bei der Bundestagswahl im Wahlvorstand mitzuarbeiten: Der Vorstand konnte problemlos besetzt werden.