Waldshut-Tiengen Über dem Konzert von Marie-Laure Timmich und Klaus Sieg liegt ein Hauch von Melancholie

Das Paar-Duo Marie-Laure Timmich und Klaus Sieg aus Hamburg singt und spielt im Ali-Theater in Tiengen. Es ist ein Abend mit deutschen und französischen Chansons.

Sie kamen aus dem hohen Norden und sangen vom Wasser, von Schiffen und von der alten Hafenbar. Jetzt trat das Paar-Duo Marie-Laure Timmich und Klaus Sieg aus Hamburg im Ali-Theater in Tiengen auf, sang und spielte Liebeslieder und Geschichten. Es war ein Kammerspiel und über allem lag ein Hauch von Melancholie. Schade, dass nur knapp 30 Besucher zu diesem Abend gekommen waren.

In Tiengen sangen sie deutsche und französische Chansons, die sie fast ausschließlich selber texten und arrangieren. Beide sind nicht mehr ganz jung. Sie – mit blonder Mähne, ausdrucksvollen Augen, rotem Kleid und roten Stiefeln – ist Halbfranzösin, er – dunkel gekleidet mit hellen Turnschuhen, kann den Hamburger Akzent nicht ganz verleugnen. Sie inszenieren sich ein bisschen „gegen den Strich“ – in leisen Tönen und mit wohltuend wenig Show. Umso eindrucksvoller ist ihre musikalische Vielfalt: Die Bühne ist voll mit Instrumenten: Sie singt mit dunkler Stimme und spielt dazu Keyboard, Akkordeon oder Daumenklavier, während er zwischen Gitarre, Hawaii-Gitarre, Banjo und Mundharmonika wechselt und ihre Refrains mitsingt. Er zaubert eindrucksvolle Töne auf der Gitarre und verblüfft am meisten, als er sie temperamentvoll wie ein Cello mit einem Geigenbogen bearbeitet. „Road Chanson“ nennen sie ihren Stil.

Abwechselnd führen sie in leichtem Plauderton in ihre Lieder ein und man erfährt nebenbei auch eine ganze Menge Privates: „Wir sind ein Paar mit allem Drum und Dran.“ Und sie erklären heiter ihren Duo-Namen „Les Maries“ – einem Wortspiel zwischen ihrem Vornamen und dem französischen „les mariés“ (die Verheirateten). Sie singen und erzählen musikalisch vom heimwehkranken Schiffer, von den verliebten Miesmuscheln und ihrem kurzen Liebesglück im Kochtopf oder vom Fernweh des kleinen Vogels. Herrlich schmissig und rhythmisch schließlich ihre abschließende „Ode an die Kaschemmen“, die typisch für Hamburg sind und bei denen man morgens nicht mehr die Geschichten vom vergangenen Abend weiß: „Babadabada!“