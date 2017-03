Waldshut-Tiengen Turnverein Tiengen steht gut da

Turnverein Tiengen zieht positive Bilanz. Mitglieder bestätigen den Vorsitzende Melanie Frank im Amt und wählen Lewia Ebers einstimmig zur neuen Kassiererin.

Tiengen (ufr) Der Turnverein Tiengen 1886 steht nach einem erfolgreichen vergangenen Jahr und gut besuchten Kursen Anfang 2017, gut da und hat ein neues Gesicht im Vorstand: In der Hauptversammlung des Vereins im FC-Heim Langestein wählten 50 anwesende Mitglieder Lewia Ebers einstimmig zur neuen Kassiererin, Stephan Volks hatte nicht mehr kandidiert. Ebenso einstimmig wurden die Vorsitzende Melanie Frank, die Oberturnwartin Katja Brenner und die Kassenprüfer Gerhard Frank und Ulrike Holzwarth in ihren Ämtern bestätigt. Ehrungen für langjährige Mitglieder (Bild) standen ebenfalls auf dem Programm.

Der Rückblick auf 2016 fiel positiv aus: 35 Erwachsene und 21 Kinder hat der Turnverein 2016 als neue Mitglieder gewonnen, die Gesamtmitgliederzahl ist damit auf 718 angestiegen. In rund 20 Gruppen sind Mitglieder des Turnvereins, angefangen von den Zweijährigen bis zur 70 plus -Gruppe, aktiv. Sieben Gruppen traten als einer der Höhepunkte der Vereinsaktivitäten 2016, bei WT-Pur auf. Bei den Einnahmen konnte ebenfalls deutlich zugelegt werden, so dass das solide Plus in der Kasse weiter gewachsen ist. Etwas Unruhe brachte im Frühjahr 2016 das Austreten der Seniorengruppe im Zuge von Neuregelungen bei den Hallenbelegungen, die durch die Unterbringung von Flüchtlingen nötig gewesen war.

Oberturnwartin Katja Brenner und die Vorsitzende Melanie Frank stellten klar, dass damals alle Entscheidungen einvernehmlich vom Vorstand, Turnrat und Sportausschuss Tiengen getroffen wurden. Martin Gramlich, Vorsitzender des Sportausschusses, lobte in seinem Grußwort die gute Organisation beim Turnverein und betonte, dass der Sportausschuss hinter dem Turnverein stehen würde.

Den Dank der Stadt für das Engagement des Turnvereins und seinen Beitrag für eine lebendige Stadt überbrachte Stadträtin Sylvia Döbele. Dieses Engagement wird der Turnverein schon demnächst wieder unter Beweis stellen: Bei der Sportgala am 8. April wird er die Dekoration der Tiengener Stadthalle übernehmen und sportlich gesehen, am 21. Mai wieder eine interne Turnmeisterschaft ausrichten.