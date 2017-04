Waldshut-Tiengen Trotz Entscheidung des Gemeinderats: Verein Pro Freibad Waldshut kämpft weiter

Zuletzt hattet der Gemeinderat entschieden, dass nur das Bad in Tiengen saniert werde. Die Mitglieder des Vereins Pro Freibad Waldshut wollen sich trotzdem weiter für die Zukunft des Freibads in Waldshut einsetzen. Die alleinige Trägerschaft kommt dabei aber nicht in Frage.

Die erste Aufregung hat sich gelegt, der Blick geht wieder nach vorne: Für die Mitglieder des Vereins Pro Freibad Waldshut ist klar, dass sie auch nach der Entscheidung des Gemeinderats, die die Sanierung des Bades in Tiengen vorsieht, nicht aufgeben werden. „Bei vielen von uns ist das Motto: Jetzt erst recht“, sagt Vereinsvorsitzende Christiane Maier.

Bei einer Mitgliederversammlung zwei Tage nach der Entscheidung habe man sich getroffen und beschlossen, weiterzumachen. Denn, so betont Maier, es wurde nicht die Schließung des Waldshuter Freibads beschlossen, nur die Nicht-Sanierung. Die Stadtwerke bestätigen, dass in diesem Jahr beide Bäder planmäßig Anfang Mai zur Sommersaison öffnen werden. Waldshut soll, sofern es keine Einwände des Gesundheitsamt gibt, laut Stadtverwaltung solange geöffnet bleiben, bis die Sanierungen im Freibad in Tiengen und Hallenbad in Waldshut abgeschlossen sind.

Der Verein Pro Freibad Waldshut will sich dagegen dafür einsetzen, dass ihr Bad möglichst auch nach den abgeschlossenen Sanierungen geöffnet bleibt. Eines kommt für sie dabei jedoch nicht in Frage: die komplette Trägerschaft und Übernahme des Bades. „Das wird nicht der Fall sein, auch wenn die Stadt immer wieder versucht, uns die Trägerschaft abzudrücken“, sagt Christiane Maier. Stattdessen wolle sich der Verein an einer Sanierung beteiligen. „Wir haben mittlerweile 580 Mitglieder, da vereint sich viel Fachwissen“, erklärt sie weiter. Die Mitgliedzahlen seien nach der Gemeinderatssitzung noch einmal deutlich gestiegen.

In der jüngsten Mitgliederversammlung haben sich nun Arbeitsgruppen für das weitere Vorgehen des Vereins gebildet. Während eine ein Konzept aufstellt, wie sich die Mitglieder in Sachen Freibad-Technik einbringen können, geht eine andere auf Sponsorensuche. Angedacht ist beispielsweise auch ein Sponsorenschwimmen zugunsten des Freibads. Die Ideen des Vereins sollen auch in Arbeitsgruppen aufgenommen werden, die zeitnah in der Stadtverwaltung gegründet werden sollen. Zudem versucht der Verein weiter, Einsicht in die Unterlagen des Freibades zu erhalten, um zu sehen, wo sie helfen können und was gemacht werden muss. „Wir wollten schon von Anfang an eine Einsichtnahme, aber die wurde uns bis jetzt verweigert. Gleichzeitig wird von einer Mitmachstadt geredet, das passt nicht ganz", schildert Maier ihre Ansicht.

Dass der Ärger über die Entscheidung, das Waldshuter Freibad nicht zu sanieren, noch nicht verflogen ist, merkt man der Vereinsvorsitzenden an: „Aus meiner Sicht hat sich der Gemeinderat nicht mit rumbekleckert.“ Besonders ärgere sie, dass der Bürgerwillen, der sich auch mit mehr als 4000 Unterschriften gezeigt habe, völlig ignoriert und nur politisch entschieden worden sei.

So plant die Stadt das weitere Vorgehen

Durch die Entscheidung des Gemeinderats von Waldshut-Tiengen ist bislang einzig entschieden, dass das Tiengener Bad saniert wird. Das weitere Vorgehen in beiden Bädern ist noch unklar.