Waldshut-Tiengen Trockenübung im Waldshuter Freibad

Die Diskussion um die Zukunft der Freibäder in Waldshut-Tiengen wird immer noch heftig geführt. Weist das Angebot der Stadtwerke, auf dem Waldshuter Bad-Areal Frühsport ohne Schwimmen anzubieten, in eine Zukunft ohne Freibad in diesem Stadtteil?

Frühsport in den Sommerferien? Brr, ächz, lasst mich weiterschlafen! Doch nicht alle Waldshut-Tiengener werden so reagieren, denn früh heißt ab 8.30 Uhr. Das ist durchaus eine Uhrzeit, zu der man die Augen aufmachen, T-Shirt und Shorts einpacken und sich bewegen kann. Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen bieten zwischen dem 31. Juli und dem 23. August montags im Freibad Waldshut und mittwochs im Freibad Tiengen Frühsport an. Für jedes Alter und für jeden Fitnesszustand. Mitzubringen ist eine Matte, mehrmalige Teilnahme ist erlaubt. Das klingt nach Yoga oder klassischer Gymnastik auf der Liegewiese. Ob die Frühsportler auch einige Bahnen im Becken schwimmen, lässt die Ankündigung der Stadtwerke zunächst offen. Auf Anfrage wird jedoch mitgeteilt, dass die Gruppe an Land ihr Programm durchzieht, da der Frühsport vor den Öffnungszeiten der Bäder stattfindet. Die Teilnehmer brauchen keinen Eintritt zu bezahlen, es sei denn, sie schließen den Übungen einen Badetag an. Darüber, ob dieses Freizeitangebot (jedenfalls für Waldshut) vorausblickend als Testlauf konzipiert ist – man stelle sich das Areal des Freibads am Rhein in ferner Zukunft ohne Wasser als trockenes Freizeitgelände vor – kann man nur spekulieren.

uthe.martin@suedkurier.de