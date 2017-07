Waldshut Trauer um Roland Reck: Einsatz für die Fußgängerzone

Im Alter von 84 Jahren ist der Waldshuter Geschäftsmann Roland Reck gestorben. In der Einkaufsstadt ist er unter anderem durch seinen Einsatz bei der Einrichtung der Fußgängerzone vor über 25 Jahren hervorgetreten.

Der Waldshuter Geschäftsmann Roland Reck, Seniorchef des seit 1865 in der Kaiserstraße ansässigen Einzelhandelsbetriebs Lederwaren Wegeler, ist im Alter von 84 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Der gelernte Sattler und Kaufmann, Urenkel des Firmengründers Ferdinand Wegeler, übernahm das Unternehmen 1954 im Alter von erst 21 Jahren und betrieb es zusammen mit seiner im Jahr 2012 verstorbenen Frau Hannegret bis 1999. Während Roland Reck in dem Geschäft die administrativen Belange verantwortete, war er im Hauptberuf von 1956 bis 1983 als Industriekaufmann beim Schweizer Unternehmen BBC tätig. Seit 1999 führt seine Tochter Arlyn Kersten-Reck das bekannte Fachgeschäft, das zusammen mit anderen nach wie vor inhabergeführten Läden der Einkaufsstadt Profil gibt. Roland Reck zählte zu den letzten echten „Kaiserströßlern“: Das Geburtshaus in der Kaiserstraße in eigenem Besitz und mit eigenem Geschäft.

Roland Reck trat durch seinen Einsatz bei der Einrichtung der Waldshuter Fußgängerzone hervor, die im Jahr 1989 fertiggestellt wurde. Während anfänglich ein großer Teil der Einzelhändler gegen die Verbannung der Autos aus der Kaiserstraße war, erkannte der Geschäftsmann die Chancen des Projekts. Reck, damals 2. Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises, wirkte während der aufwändigen Bauphase als Koordinator zwischen den Ladenbesitzern und der Stadtverwaltung und war Mitglied im Bau- und Sanierungsausschuss der Stadt. In einem Interview mit dieser Zeitung anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Fußgängerzone erinnerte sich Reck an die aufreibende Realisierungsphase.

Zusammen mit dem Waldshuter Architekten Otto Thoss habe er durchsetzen können, dass die Bauzeit von ursprünglich geplanten zwei Jahren auf neun Monate verkürzt werden konnte. „Die Fußgängerzone lag ihm am Herzen“, sagt seine Tochter Arlyn Kersten-Reck.

Als geschichtlich interessierter Zeitgenosse war Roland Reck Mitglied der Historischen Einungsmeisterversammlung der früheren Grafschaft Hauenstein. In Arbeitskreisen wirkte er für die Sanierung des Alten Friedhofs und der dort stehenden Kapelle. Der Gesangverein Liederkranz, bei dem er viele Jahre im Vorstand tätig war, ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Als Briefmarkensammler leitete er den Ortsverein Waldshut im Bund Deutscher Philatelisten.

Seit 1991 lebte Roland Reck im Eigenheim in Höchenschwand-Strittberg. Der Verstorbene hinterlässt drei Töchter, sechs Enkelkinder und einen Urenkel. Die Beisetzung findet am Montag, 10. Juli, um 14.30 Uhr auf dem Waldshuter Bergfriedhof statt.