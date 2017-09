Sachschaden von insgesamt rund 17 000 Euro und ein Verletzter sind die Bilanz zweier Verkehrsunfälle, die sich am Dienstag auf der B34 in Waldshut-Tiengen ereigneten. Wegen eines toten Dachses auf der Straße bremste ein Opelfahrer. Das löste eine Kettenreaktion aus.

Auf der B 34 zwischen dem Gewerbepark Hochrhein und der Schmittenau in Waldshut-Tiengen ereigneten sich am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr zwei Verkehrsunfälle. Ein 45 Jahre alter Autofahrer verletzte sich dabei leicht. Zum ersten Unfall kam es, als der 69 Jahre alte Fahrer eines Saab auf dem zweispurigen Straßenabschnitt zu spät bemerkte, dass das vorausfahrende Auto abbremste. Er fuhr dem Opel ins Heck, der in der Folge nach links abgewiesen wurde. Danach kollidierte der Saab noch mit dem Nissan des 45-Jährigen, der vor dem Opel war und wegen eines toten Dachses auf der Straße ebenso bremste.



Dabei entstand nach Angaben der Polizei an den Autos ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Unmittelbar danach kam es erneut zu einem Auffahrunfall. Ein Mercedes-Fahrer musste seine Geschwindigkeit wegen des Unfalles verringern. Der nachfolgende VW-Fahrer fuhr auf. An diesen Autos dürfte sich der Sachschaden auf insgesamt etwa 11000 Euro belaufen. Verletzt wurde hier niemand.