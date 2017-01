Waldshut-Tiengen Tobender Autofahrer wirft auf Parkplatz Frau auf den Boden

Im Stau auf einem Waldshuter Parkplatz hat ein Autofahrer randaliert. Laut Polizeibericht zerrte er aus dem vor ihm stehenden Wagen eine Frau vom Beifahrersitz und warf sie auf den Boden. Auch wegen groben Beleidigungen ermittelt nun die Polizei.

Weil er auf einem Parkplatz warten musste, hat ein tobender Autofahrer in Waldshut laut Polizeibericht die 61-jährige Beifahrerin eines vor ihm stehenden Wagens vom Sitz gezerrt und auf den Boden geworfen. Der Vorfall, bei dem der Beschuldigte auch den 78-jährigen Mann am Steuer bedroht und grobe Beleidigungen ausgesprochen haben soll, ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr auf dem Kaufland-Gelände. Wie die Polizei berichtete, hatte das betroffene Ehepaar hinter anderen Fahrzeugen wegen eines ausparkenden Wagens anhalten müssen.



Darüber geriet der nachfolgende Lenker eines VW Touran so in Rage, dass er nun wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt wird. Über das Kennzeichen wurde der 40-jährige Halter herausgefunden, gegen den als Tatverdächtiger ermittelt wird. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier in Waldshut (Telefon 07751/831 60) zu melden.