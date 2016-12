Waldshut-Tiengen Tiengener Pfarrer Peter Seibt erlebt Feiertage in Peru

Andere Länder andere Sitten: Bescherung gibt es in Pamplona Alta in Lima erst nach Mitternacht, blühende Bäume sind mit Christbaumkugeln geschmückt. Ein Brauch bezieht sich auf die Herbergssuche Marias. Eine Statue wird dabei durch die Straßen getragen, erst am dritten Haus wird die Gottesmutter eingelassen. Peter Seibt berichtet

Pfarrer Peter Seibt befindet sich seit Mitte August dieses Jahres als Seelsorger in der Partnergemeinde der Seelsorgeeinheit St. Verena Mittlerer Hochrhein, San Martin de Porres in Pamplona Alta/Lima. Wir wollten wissen, wie er Weihnachten verbracht hat und wie Weihnachten in Peru und dort explizit in Pamplona Alte/Lima gefeiert wird. In den Weihnachtsgrüßen an einen begrenzten Personenkreis und im Mailkontakt mit unserem Mitarbeiter Herbert Schnäbele hat Seibt seine Eindrücke geschildert:

„Weihnachten hat hier nach meinem Eindruck nicht die große Bedeutung wie bei uns. Witterungsbedingt – es herrscht hier Hochsommer mit großer Wärme – kommt schon gar nicht die Stimmung auf wie in Europa, wo Dunkelheit und Kälte mit Licht und Wärme eine besondere Rolle spielen“, berichtet Seibt. Er habe schon in der Adventszeit wenig davon gespürt, dass es sich um eine besondere Zeit handle. Allerdings herrsche bis zum Heiligen Abend, ähnlich wie bei uns, ein ungebremste Geschäftigkeit und lediglich an einigen Bescherungen durch den Weihnachtsmann für Kinder oder Senioren könne man erahnen, dass das Weihnachtsfest vor der Tür stehe. Überall dröhne in voller Lautstärke das Weihnachtslied mit dem Refrain „Feliz Navidad“ aus Lautsprechern, blühende Bäume seien mit Christbaumkugeln geschmückt, aber nicht einmal in Gottesdiensten seien Adventslieder zu hören gewesen. Am Heiligen Abend schließlich habe der Samstag mit der gewohnten Geschäftigkeit begonnen. Erst am Abend um 21 Uhr habe es dann eine Christmette gegeben, bei der die Kirche mit grün blinkenden Plastikgirlanden geschmückt und auch eine ebenso blinkende Plastiktanne vorhanden gewesen sei.

Erst gegen Ende des Gottesdienstes wurde das Jesuskind von Pater Ignacio in die Krippe gelegt, es wurden fröhlich Lieder gesungen, und heftig geklatscht und alles wünschen sich sehr herzlich „Feliz Navidad“!

Das eigentliche Weihnachten beginne aber erst um Mitternacht um Punkt 24 Uhr. Ähnlich wie bei uns zu Silvester wurden um 24 Uhr die letzten Sekunden runter gezählt und dann gratulierten sich alle, während draußen ein großes Feuerwerk abgebrannt wurde, berichtet Seibt. Danach folgte die Bescherung und anschließend wurde als Weihnachtsmenü Truthahn mit Beilagen gegessen. Die nächtliche Feier habe bis gegen 4 Uhr gedauert und am Sonntag habe bereits um 9 Uhr das Hochamt mit den gleichen Liedern wie am Vorabend stattgefunden.

Über einen Brauch in Pamplona Alta, Sitz der Pfarrgemeinde San Martin de Porres, berichtet Seibt. Wie auf dem Bild dargestellt, gibt es hier eine „Posada Navidena“, das ist eine symbolische Herbergssuche, bei der die Gemeinde eine Josefs- und Marienfigur durch die Straßen begleitet. Erst nach dreimaligem Bitten um eine Herberge wird das Paar bei einem vorher festgelegten Haus eingelassen. Dann wird ein kleiner Gottesdienst mit Gesang und Tanz gefeiert. In dieser ärmlichen Gegend von Lima würde ihn dieser Brauch ganz besonders an die Geschichte von Maria und Josef erinnern, so Pfarrer Seibt.