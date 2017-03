Tiengen Tiengener Pfarrer Johannes Gut über die Ursprünge des Fastens

Der 51-Jährige sieht den Verzicht vor allem als Hinwendung zu Gott und den anderen, dabei nehme man seine Umgebung wieder viel intensiver wahr. Die Ursprünge des Fastens gehen laut Gut bis auf die Zeit des Alten Testaments zurück.

Tiengen – Quälend heiß muss es gewesen sein. Brennende Sonnenstrahlen und Trockenheit müssen Jesus begleitet haben, gar der Teufel, als er einst 40 Tage durch die Wüste zog, um zu fasten. So erzählt es zumindest das Neue Testament. Eine Fastenzeit, entsprechend 40 Tage vor Ostern, gibt es noch heute. Aber was ist diese Fastenzeit überhaupt? Wo kommt sie her? Ist sie eine Art kirchlich verordnete Diät? Geht es ums Quälen?

Im Tiengener Pfarrhaus klärt der Pfarrer in Kooperation mit der katholischen Seelsorgeeinheit St. Verena, Johannes Gut, auf: „Die Fastenzeit gibt es schon viele tausend Jahre.“ Lange vor der Zeit Jesu heißt es im Alten Testament der Bibel: „Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen…“ (Jesaja 58, 6 bis 7). Darauf begründet der Pfarrer sein Verständnis vom Fasten: „Es geht nicht, wie es heute so oft heißt, nur um einen selbst, ums Abnehmen, ums Verzichten. Eigentlich geht es um die Anderen, um soziale Gerechtigkeit.“

Johannes Gut spricht von einem Dreiklang: Selbstliebe, also das eigene Leben auf den Prüfstand zu stellen, Nächstenliebe, also das, was man übrig hat, den Bedürftigen zu geben, und Gottesliebe, also durch Gebet, Meditation und Körperwahrnehmung Gott zu begegnen. Mit einem Beispiel versucht er zu erklären: „Ein Kettenraucher wird früher oder später merken, dass ihm das Rauchen nicht gut tut. Die Fastenzeit kann für ihn eine Gelegenheit sein, seinen Lebensstil zu prüfen und weniger zu rauchen. Das gesparte Geld könnte er dann für wohltätige Zwecke spenden.

“ Auch wenn Fasten „Umkehr“ bedeute, hieße das nicht, dass er das Rauchen von heute auf morgen komplett aufhören müsse, das wäre zu viel verlangt. Umkehr meine viel mehr, ein Stück weg vom falschen zum guten Weg zu kommen. „Bloß nicht zu viel vornehmen, denn die Fastenzeit soll auf keinen Fall als traurig oder zwanghaft empfunden werden“, sagt der Pfarrer.

Er selbst verzichte in diesem Jahr auf Süßigkeiten, Kaffee und Wein und beschränke seine Nutzung von sozialen Netzwerken auf maximal zehn Minuten pro Tag. „Ohne ständig im Internet zu hängen, nimmt man seine Umgebung wieder viel intensiver wahr. Das merke ich zum Beispiel beim Frühstück. Ohne Twitter schmeckt das Brötchen viel besser.“ Außerdem habe er dadurch viel mehr Zeit für seine Mitmenschen.

Und für Gott. Johannes Gut möchte in der Fastenzeit Gott wieder näherkommen, deshalb betet er täglich und lässt jeden Tag bewusst Revue passieren: „Durch die Begegnung mit Gott die Freiheit erfahren.“

Dieser Aspekt des Fastens geht aus Sicht des Pfarrers in der Gesellschaft immer mehr verloren. Klar mache Fasten auch ohne religiösen Bezug durchaus Sinn, aber für ihn als Christ seien Gott und die Gemeinschaft eben die Mittelpunkte. „Viele Menschen sehen Fasten heute als lästig mit zu hohem Zeitaufwand an. Wer sich zum Fasten durchringen oder sogar zwingen muss, sollte es lieber lassen.“

Die Fastenzeit ist die Vorbereitungszeit auf das Osterfest, an dem Christen die Auferstehung Jesu feiern. „Wer über 40 Tage hinweg fastet, sich selbst überprüft und erneuert, dem wird an Ostern ein neues Leben geschenkt“, so Gut.

Zur Person

Pfarrer Johannes Gut (51) ist seit 1. Februar kooperierender Pfarrer in der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena und wohnt im Pfarrhaus Tiengen. 2001 wurde er nach einem Theologiestudium zum Priester geweiht. Zuvor arbeitete er sechs Jahre als Wirtschaftsinformatiker in Donaueschingen.





"Nicht ohne Grund werden Asketen alt"

Dr. Maria Kirchhoff, 66, ist Allgemeinmedizinerin aus Lauchringen. Im Interview spricht sie über die medizinischen Grundlagen des Fastens.

Frau Dr. Kirchhoff, ist Fasten aus medizinischer Sicht sinnvoll?

Auf jeden Fall! Ich persönlich verzichte schon seit einigen Jahren immer wieder auf Alkohol und Süßigkeiten, aus religiösen und ernährungstechnischen Gründen. Allgemein gilt ja bei der Ernährung: Die Menge macht‘s. Deshalb ist es nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel die Menge an Kohlenhydraten, die man zu sich nimmt, für einen gewissen Zeitraum reduziert. Dafür ist die Fastenzeit eine sehr gute Gelegenheit. So schwer es auch ist, wer auf Dinge, von denen man schon denkt, sie seien ungesund, verzichtet, macht in der Regel nichts falsch. Fasten hilft auch beim Abnehmen, da man ja weniger isst.

Der Körper regeneriert sich und man fühlt sich erwiesen wohler, glücklicher und entspannter. Außerdem schläft man viel besser und das Körpergleichgewicht verbessert sich ebenfalls erheblich – nicht ohne Grund werden Mönche und Asketen besonders alt.

Auf welche Nahrungsmittel sollte besser nicht verzichtet werden?

Beim Essen sollten immer genug Grundnahrungsmittel wie zum Beispiel Vitamine, Eiweiße und Ballaststoffe, die besonders wichtig für die Verdauung sind, aufgenommen werden. Eine Grundmenge an Kohlenhydraten sollte dabei auch nicht unterschritten werden, denn sie sind für das Gehirn und die Muskeln grundlegender Bedeutung. Auch Calcium ist wichtig, gerade für die Knochen von älteren Menschen. Das findet sich vor allem in Milch wieder. Außerdem rate ich, immer genügend Wasser zu trinken. Wem ich vom Fasten dringend abraten würde sind alte und erkrankte Leute, besonders Diabetikern, und auch Schwangeren – die müssen ja quasi für zwei Personen essen.

Was raten Sie Ihren Patienten?

Grundsätzlich gilt, dass man das ganze Jahr über auf seine Ernährung achten sollte, nicht nur für 40 Tage. Man muss sich über die Folgen einer unausgewogenen Ernährung bewusst sein und wissen, welche positiven Effekte eine Ernährungsumstellung mit sich bringen kann. Die Fastenzeit ist aber ein durchaus guter Moment, schlechte, festgefahrene Essgewohnheiten, wenn auch nur für kurze Zeit, zu unterbrechen.