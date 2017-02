Waldshut-Tiengen Tiengener Grufti-Band feiert 20-jähriges Bestehen

Großes Wunschkonzert am Samstag im Vereinsheim des FC Tiengen 08. Auch die Fidelen Stammtischler sind für ein Ständchen in den Startlöchern

Tiengen (neu) Die Bude voll, die Musiker lassen es krachen im gemütlichen Vereinsheim der FC-Kicker. Das erste große Wunschkonzert der Grufti-Band war ein voller Erfolg. Grund genug, das Spektakel am kommenden Samstag, 11. Februar, ab 20.11 Uhr im Gasthaus Langenstein (FC-Heim) zu wiederholen. Zumal die Gruftis ihren 20. Geburtstag feiern. Die Gruftis spielen wieder einige Wunschtitel ihrer Anhängerschar. Und die Fidelen Stammtischler haben sich für ein Geburtstagsständchen angesagt.

Dass dieses 20-Jährige in diesem Jahr gefeiert werden muss, stand für die Combo von vorneherein fest. Auch der Rahmen des närrischen Wunschkonzerts ergab sich nach dem Premieren-Erfolg 2016 fast schon von selbst. „Wir waren im letzten Jahr von dem Abend und von der Resonanz absolut überwältigt. Für uns war es ein witziges Experiment, das Feedback hat uns dann aber umgehauen“, sagt Präsident Manfred Schwind. So gibt’s am Samstag die zweite Auflage.

Allerdings wollen die Gruftis die Zahl der Stücke reduzieren, um dem Publikum mehr Zeit für Tanz und Spaß im FC-Heim zu bieten. Vor allem auch deshalb, weil die Fidelen Stammtischler, die sozusagen die Wiege der Gruftis sind, ein Ständchen spielen wollen.

Bis Samstag können Wünsche bei jedem Grufti-Musiker platziert werden. Zur Auswahl gibt es zwölf Stücke. Sie stehen unter dem Motto „damals, gestern, heute“ und sollen die musikalische Entwicklung der Grufti-Band während der vergangenen 20 Jahre spiegeln. Mit einem beheizten Raucher- und Barzelt auf der Terrasse wird die Gesamtkapazität des FC-Heims auf 250 Plätze erhöht.

Alles begann 1997, als die Fidelen Stammtischler ihr Jubiläum zum 25-Jährigen feierten. Einige Ehemalige suchten ein Geschenk. Schnell war die Idee geboren, den „Jungen“ ein Ständchen zu spielen. Ebenso schnell waren die Gruftis zusammengetrommelt. Sie verstehen sich nicht als klassische Guggenmusik, eher als Stimmungsmusik, oder, wie sich selbst augenzwinkernd nennen: ein sinfonisches Fasnachtsorchester.

Grufti-Band Tiengen, c/o MaDoe Consulting, Lindenstraße 4, 79761 Waldshut-Tiengen; Kontakt unter der Telefonnummer 07741/633 91, oder per E-Mail (info@grufti-band.de).Weitere Informationen im Internet: