WaldshutTiengen Tiengener Frauenfasnacht entpuppt sich als echter Volltreffer

Die Frauenfasnacht in Tiengen landet einen Volltreffer. Das bunte Programm trifft den närrischen Geschmack des Publikums.

Tiengen – „Mir lösse es jetzt richtig krache“, rief Moderatorin Rita Maximilian. Bis tief in die Nacht hinein machten bei der Tiengener Frauenfasnacht bunt kostümierte Närrinnen aus dem voll besetzten katholischen Pfarrsaal eine Hochburg närrischer Ausgelassenheit. Kaum hatten Enrico Meoni und Rosetta „Anita“ angestimmt“, wurde die Tanzfläche gestürmt. Und auf der Bühne wurden Gesang, Tanz, Reden und humoristische Einlagen voller Pep und Witz präsentiert. Der Gastgeber, die Katholische Frauengemeinschaft Tiengen, zeigte sich mit einem amüsanten Höhenflug im Jumbojet mit der Vorsitzenden Anneliese Keller als Stewardess, in bester Spiel- und Gesangeslaune. Moderatorin Rita Maximilian als Roberto Blanco-Double und der Nonnenchor (Sister Act) der Katzenrölli begeisterten ebenfalls mit ihren Stimmen.

Tänzerische Augenweiden waren die Tanzgarde-Mädchen der Nöggenschwieler Stampfi-Geischter und erstmals, die Showtanzgruppe Magic Diamonds vom Turnverein Dangstetten. Wie immer müssen Männer bei der Frauenfasnacht etwas leisten, wenn sie Zutritt haben wollen. Erstmals stand der Nachfolger von Pfarrer Peter Seibt, Johannes Gut, an der Seite von dem ebenfalls bald scheidenden Pfarrer Rainer Stockburger hinter der Bar. „Üsem neuen Seelehirt“ setzte Dela Funk sogleich einen Hut mit der Banderole „Johannes der Gute“ auf den Kopf. Einziger Mann auf der Bühne war Konrad Sieber, Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit. Er hielt eine unterhaltsame Büttenrede, die von der Maut über Tupperpartys bis zu Donald Trumps „über der Stirn gestyltem Dach“ reichte. Auch wenn die Männer zahlenmäßig kaum ins Gewicht fielen, thematisch standen sie bei der rassigen Chiara (Klara Bastianelli) und zwei vorlauten Garderobedamen (Dela Funk und Heidi Maier) im allerdings selten schmeichelhaften Mittelpunkt. Krönender Abschluss war der Auftritt der Kreszenz vo Breitenfeld (Sylvia Döbele), die „nur in Düenge gern badet“ und aus Protest gegen die drohende Schließung des Tiengener Bads, dem Oberbürgermeister die Fische aus seinem Glas auf den Schreibtisch geleert hat: „Wenn mir in Düenge kei Bad mer hänn, dann sollen in Waldshut auch keine Fischli schwimme.“

