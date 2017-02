Tiengen Tiengener Fasnacht: Neuerungen im Hansele-Zelt

Surianer organisieren zum ersten Mal Liveband. Duo tritt am Schmutzigen Donnerstag auf

Tiengen – Das Hansele-Zelt am Marktplatz gehört mittlerweile fest zur Tiengener Fasnacht. In diesem Jahr hat sich die Surianer-Gemeinde als Veranstalter etwas Neues einfallen lassen. Die Live-Band „La Formula Tre“ soll am Schmutzigen Donnerstag von 16 Uhr bis Mitternacht für ausgelassene Stimmung sorgen. "Jung und Alt sollen in den Genuss kommen, für jeden Musikgeschmack ist das Passende dabei", so Christian Nägele von den Surianern. "Es geht also back to the roots", so Nägele weiter. "Manch Älterer wird sich noch an die legendären Surianerbälle in der Stadthalle erinnern, bei welchen Live Musik unabkömmlich war." Matthias Harnau, Bürgermeister der Surianer: "Wir hoffen, dass die Live-Musik gut von den Besuchern angenommen wird."

Die beiden Musiker von "La Formula Tre" Giuseppe und Domenico sind eine feste Größe in der Unterhaltungsbranche am Hochrhein und in der Schweiz. So wird das Duo für Hochzeiten, Familienanlässe und Firmenfeiern gebucht. Dass sie Fastnachtsstimmung verbreiten können, bewiesen sie bereits mehrfach am Laufenburger Monsterkonzert mit Hits aus den 80ern und 90ern und von heute.

Nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Samstag, 23. Februar, herrscht im Rahmen der Hoorigen Mess' im Hansele-Zelt erfahrungsgemäß Ausnahmezustand. "Gute Stimmung und Laune sind garantiert", so Nägele. Weiter: "Trotz des zunehmenden Angebots in der Umgebung und immer strikteren Sicherheitsbestimmungen und Auflagen werden die Surianer auch in diesem Jahr das Zelt aufstellen und für närrische Stimmung sorgen."

Am Schmutzigen Donnerstag werden sechs Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma den Eingangsbereich kontrollieren, sagt Matthias Harnau. "Am Samstag ist mehr los, weshalb auch das Areal um das Hansele-Zelt herum abgesperrt wird. Dann wird es sogar 16 Sicherheitskräfte geben, die dort für Sicherheit sorgen." Auch Besprechungen mit Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr haben laut Harnau bereits stattgefunden.

Mit dem Zeltaufbau auf dem Marktplatz sind die Surianer rund 1,5 Tage beschäftigt. "Alle unsere Aktiven packen sowohl beim Auf- als auch Abbau ordentlich mit an", informiert Harnau. "Auch wir freuen uns schon riesig auf die beiden Veranstaltungen bei uns im Zelt und hoffen, dass wir auch in diesem Jahr eine glückselige Fasnacht haben werden."

Hansele-Zelt

Das Hansele-Zelt auf dem Tiengener Marktplatz wurde als alternative Veranstaltung für den populäre Surianer-Ball in der Stadthalle in Tiengen entwickelt. Besonders am Fasnachts-Samstag, der Hoorigen Mess, strömen Besucher aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus in die Tiengener Innenstadt und danach ins Hansele-Zelt. Bis zu 400 Gäste passen in das Zelt.